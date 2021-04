Este jueves el periodista José Antonio Neme, se refirió en Mucho Gusto a aquellas personas que en plena pandemia no respetan las normas sanitarias establecidas por la autoridad.

En el programa exhibieron un video que muestra cómo una conductora huye de un control sanitario para no ser fiscalizada.

"Ayer cuando yo me quedé en pana, vi también mucha gente que tuvo discusiones con carabineros, discusiones bastante agresivas con el personal policial por estar llevando adelante el control, también lo hemos visto en los viajes regionales", indicó.

Sobre el video, Neme sostuvo que "sin avalar a esta señorita, no la conozco, no sé el fondo del caso, pero me voy a quedar con la sensación de la imagen que tiene que ver con la rebeldía".

Al respecto, planteó que "hoy la ciudadanía está rebelde en su mayoría y voy a ser súper políticamente incorrecto, pero claro, aparece el personal médico llamando a la empatía y una y otra vez nos contamos el cuento de la solidaridad, pero hay una rebeldía a partir de una situación de restricción de libertad que lleva más de un año y que no es porque la gente sea mala".

"Hay una resistencia a la norma, porque la verdad es que quitarle la libertad a una persona como lo hemos vivido, a partir de esta verdadera dictadura sanitaria con el objetivo noble de salvar vidas, pero finalmente es eso: está quitando algo que es muy esencial para el ser humano", expresó.

"Yo sé que el mundo médico y yo también lo quisiera, que la gente se quedara en su casa, que cultivara sus plantas, regara y esperara tranquilamente, esperando no sé qué, porque la verdad es que nos mueven el calendario todo el rato", manifestó.

A su juicio, "toda esa situación de restricción de libertades, está la restricción económica, entonces los señores políticos en Valparaíso ayer haciendo una chambonada burda, porque fue burdo lo que hicieron, o sea, extender la discusión de la eutanasia, nuevamente le dan aire al Gobierno".

"Nuevamente le dan el tiempo al Gobierno como lo hicieron con el segundo retiro, porque mágicamente hubo una modificación del calendario", concluyó.