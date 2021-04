Indignación causó el pasado domingo un video que se hizo viral y en el que se puede ver cómo guardias de seguridad de un supermercado impidieron la entrada al local a una anciana de 100 años, ya que esta no contaba con el permiso de desplazamiento necesario en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Revuelo internacional

Además de la indignación en Chile, el caso de Isolina Grandón cruzó las fronteras, pues varios medios internacionales replicaron el registro de la abuela que intentaba comprar una pechuga de pollo para poder alimentarse.

"Indignación en Chile: guardias de un supermercado le negaron el ingreso a una mujer de 100 años por no tener el permiso sanitario", titula Infobae respecto a la situación ocurrida en Maipú.

"Escándalo en Chile: rechazaron a una abuela de 100 años en un supermercado porque no tenía el permiso Covid-19", informó Clarín.

"Así echaron a abuela de 100 años de un súper por no tener permiso de circulación", tituló por su parte Crónica.

Los tres medios detallaron el caso de Isolina explicando la obligatoriedad que existe en Chile de portar los permisos de Comisaría Virtual para realizar actividades esenciales durante la cuarentena, pero que dada la avanzada edad de la mujer esta no sabía cómo sacar su permiso utilizando Internet.

¿Qué dijo Isolina?

Isolina explicó la situación que vivió con los guardias que le prohibieron la entrada, a quienes les explicó su situación. "Yo le dije, voy solamente a comprar el alimento para el almuerzo, voy a comprar una pechuga de pollo", dijo a T13.

"Yo no he podido ir a sacar mi permiso, porque yo no sé dónde ir y porque no puedo salir de mi casa", añadió la anciana que vive sola, ya que todos sus familiares han fallecido y la última hermana que le quedaba murió a causa del Covid-19.

"Tendrían que ser un poquito más amables, quizás un poco más que amables, conscientes de que también en el mundo hay mucha gente que necesita, no tan solo porque tiene hambre sino porque tiene razones de sobra", finalizó la mujer.

La situación de Isolina lamentablemente no es un caso aislado, ya que varios adultos mayores se han visto complicados con la obtención de sus permisos digitales. A raíz de esto, las autoridades estudian la petición de que los mayores de 80 años puedan eximirse de portar permisos.

