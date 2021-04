¿Qué pasó?

Dentro de las propuestas que han surgido para paliar la crisis económica desatada por el coronavirus, en las últimas semanas ha cobrado fuerza una iniciativa que actualmente se discute en el Congreso: el denominado "Impuesto a los Súper Ricos".

¿Qué es el Impuesto a los Súper Ricos?

Según el proyecto presentado por parlamentarios de oposición, liderados por Camila Vallejo (PC), se plantea generar un impuesto por una sola vez que sirva para que el Estado obtenga mayores recursos para enfrentar la crisis de la pandemia y generar mejores ayudas sociales.

La iniciativa fija un impuesto del 2,5% a las personas cuyo patrimonio bruto (propiedades, empresas, acciones, etc.) sea de US$ 22 millones o más. Con esto, los impulsores de la iniciativa aseguran que se podrían recaudar US$ 6.000 millones, mientras los opositores dicen que solo sería alrededor de US$ 1.100 millones.

A esto se suma que varios expertos, incluido el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, aseguran que sería un impuesto muy difícil de cobrar y fiscalizar.

¿Cuáles son las nuevas propuestas?

Dentro de los perfeccionamientos al texto, la semana pasada la diputada Vallejo ingresó una indicación en la cual el impuesto ahora sería sobre el patrimonio neto y no el patrimonio bruto.

Pero dentro de los cambios más radicales, durante este martes se conoció que el diputado Matías Walker (DC), junto a la bancada de la Democracia Cristiana, ingresó una indicación en la cual se pretende que el impuesto sea a la renta y no al patrimonio.

Según la propuesta de la DC, se gravaría transitoriamente, por el período de un año, a las empresas de los "súper ricos" y no a sus fortunas. Con esto, el impuesto a las empresas con ganancias iguales o superiores a US$ 41 millones pasaría del actual 27% a una tasa del 30%.

Lo positivo de la iniciativa según el diputado Walker es que con esta modificación se mantendría la misma estructura y lógica a lo que existe actualmente, por lo que sería mucho más fácil la implementación y aplicación de este impuesto.

Este miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en particular la iniciativa y discutirá cuál de las indicaciones es más apropiada para aplicar un impuesto a las grandes fortunas del país.