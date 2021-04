Durante este lunes se registró una gran aglomeración de extranjeros en el centro de Santiago, donde se reunieron para entregar solicitudes y regularizar su situación migratoria.

Esto surge tras la nueva Ley de Migraciones anunciada ayer domingo por el Presidente Sebastián Piñera. El mandatario destacó que la iniciativa busca "promover los derechos y oportunidades de los migrantes, pero también exigir sus derechos y obligaciones".

Según informó Carabineros, un grupo de aproximadamente 100 extranjeros se reunió a un costado de la Catedral de Santiago y se reportó que han detenido a 22 personas por infringir las normas sanitarias del coronavirus.

"Último recurso"

Catalina Bosch, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, expuso que "es una ley que va a significar la amenaza de extinción para miles de personas que llegaron a Chile porque no les quedaba otra alternativa".

Frente a esta situación, se hizo un llamado a los extranjeros para hacer llegar al Subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, un formulario, como "último recurso" para que se regularice a "todas esas personas que están viviendo y trabajando en el país, que ven a Chile como su casa y como su última esperanza".

En este sentido, Bosch destacó que serían alrededor de 300 a 400 mil personas que están en situación de irregularidad, quienes podrían verse a corto plazo expuestas a la expulsión del territorio nacional.

Te puede interesar Paris y vacuna Sinovac: "Es 100% efectiva para evitar que paciente ingrese a la UTI y fallezca"

Gobierno descarta vacunación a niños y explica horario matinal de franja deportiva

Cuarentenas: 22 comunas cambian de fase desde este jueves

Nueva propuesta

Según detalló su vocera, el proyecto del Ejecutivo surge como "una ley que se construyó sin escuchar a las organizaciones migrantes" que, a diferencia de lo que ellos proponen, no permite un estándar de derechos humanos.

"Nuestra propuesta es que esta ley xenofóbica, inhumana e injusta incluya una regularización migratoria extraordinaria para la gente que está acá viviendo, trabajando y aportando en distintos ámbitos de la sociedad, reciban una oportunidad", expresó Bosch a Meganoticias.

Por último, recalcó que hay muchas personas que están desesperadas. El Departamento de Extranjería y migración funciona pésimamente mal, no contestan, no atienden y no dan la información".