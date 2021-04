El periodista y conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se refirió este domingo 11 de abril a los dichos del doctor Eduardo Tobar, vocero de la sociedad chilena de medicina intensiva, con quien comentó el nuevo balance diario de la pandemia por coronavirus.

“Estamos hechos pebre”, dijo el galeno al conductor tras saber que hubo 8 mil nuevos contagiados, solo en las últimas 24 horas.

“Pedimos salir de ese individualismo que nos está condenando a lo que estamos viviendo hoy”, añadió el facultativo.

“¿No es el momento de que entremos en paz?”

Sepúlveda compartió los dichos de Tobar, sentenciando que “es una forma muy coloquial de decirlo, pero también una forma muy honesta”.

El periodista recordó su mañana: “Pensaba hoy cuando venía al canal, ¿no es el momento de sacar una bandera blanca?, ¿no es el momento de que entremos en paz? como país, como sociedad, como ciudadanos... En que nosotros como ciudadanos nos portemos bien, donde el Gobierno haga su pega, donde el Estado haga su pega y entregue los bonos que se necesita realmente, para que lleguen a la gente”.

Además, dijo que “hay que dejar trabajar tranquilamente al personal de salud, donde los políticos no peleen más, donde no existan más fiestas clandestinas, donde no existan militares, Carabineros y jueces haciendo carretes indebidos, donde no existan más técnicos reuniéndose con jugadores de fútbol en reuniones personales”.

El conductor de Meganoticias agregó que “¿no será hoy el momento de abrazarnos, de querernos un poco más, de respetarnos un poco más, de sacar una bandera blanca? porque esto es vida o es muerte”.

“Tanta pelea de por medio que hay, tanta discusión política para ir a ayudar a la gente. En vez de pensar en lo primero que hay que hacer, que es ayudar a todas las personas necesitadas de este país, sin distinción”, continuó.

Finalizó exponiendo que “es un buen momento para que reflexionemos... Ayudarnos, respetarnos, ser empáticos, querernos, para que salgamos adelante. Porque si seguimos bombardeándonos desde todos los sectores y no nos seguimos ayudando esta pandemia capaz que sea más larga de lo que corresponda".