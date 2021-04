En el día en que Chile registró la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en la comuna de Providencia un gimnasio fue nuevamente sorprendido con gente trabajando en su interior. La situación provocó la indignación de la alcaldesa Evelyn Matthei, quien hizo duras advertencias sobre el escenario sanitario actual.

En entrevista con Meganoticias Conecta, aseguró: “Estamos vacunando lo más rápido posible, pero si sigue este comportamiento irracional, irresponsable, de muchos chilenos, les digo que de acá a un par de días o semanas, vamos a tener chilenos muriendo en sus casas sin poder entrar a hospitales”.

"La cosa está terrible, el nivel de contagios está desbocado", agregó.

"Se muere gente joven"

Matthei recalcó la importancia de respetar las medidas sanitarias como la cuarentena, debido a que los niveles de circulación del virus actualmente es muy alta. Del mismo modo, puso sobre la mesa una información relevante sobre el panorama presente de la pandemia en Chile, que la gran cantidad de afectación toca a la población joven.

“El nivel de incumplimiento que hay en Chile es increíble y lo que les quiero decir es que las consecuencias van a ser catastróficas lo que se están muriendo no somos nosotros los viejos, sino que los jóvenes, que son los que están en las UCI. Se está muriendo gente joven, no sé qué más hay que decir para que se respete la cuarentena”, expuso.

“Estamos así de corto de que la gente no pueda ser admitida en los hospitales. Los médicos, enfermeras y técnico no dan más. Si sigue este comportamiento irresponsable, entonces después no vengan a quejarse”, sentenció.

