¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando una denuncia realizada por extrabajadores del Establecimiento de Larga Estadía al Adulto Mayor (ELEAM) "Los Encinos", ubicado en la comuna de Valdivia, quienes afirmaron que los residentes son maltratados al interior del recinto.

Se trata de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Valdivia, para determinar las presuntas vejaciones que habrían sufrido 23 adultos mayores.

PDI investiga a hogar de la tercera edad, ubicado en el sector sur de #Valdiviacl, por denuncia de maltrato corporal a personas vulnerables #LosRios #ElRanco #Valdivia pic.twitter.com/Ynb3wEvWyB — PDI Los Ríos (@PDI_LosRios) April 8, 2021

La investigación

La indagación se encuentra a cargo de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Valdivia, quienes este jueves realizaron las primeras diligencias, trasladándose hasta el hogar para recabar antecedentes y entrevistar a los trabajadores.

El Comisario Omar Segura Contreras detalló que: "Personal de la Bicrim de Valdivia, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), concurrió hasta las dependencias del hogar de larga estadía Los Encinos, con la finalidad de realizar diversas diligencias investigativas, producto de una orden por el delito de maltrato corporal a personas vulnerables".

"Se procedió a realizar fijación fotográficas en el sitio del suceso, además de diversas diligencias de investigación criminal dentro del recinto", agregó.

Las denuncias

Alejandra, quien trabajó en el hogar desde enero hasta septiembre de 2019, contó en RíoenLinea que: "Tuvimos problemas con la dueña por la alimentación de los adultos mayores. A ella se le había dicho que necesitaban una nutricionista. Eso se lo manifestó la TENS que realizaba las visitas domiciliarias del CESFAM Angachilla, pero nunca contrató a una nutricionista".

Según comentó, lo anterior habría contribuido en que al menos tres residentes terminaran en evidente estado de desnutrición. Asimismo, sostuvo que se les daba de comer alimentos vencidos. "Los queques en las onces por ejemplo siempre estaban vencidos", afirmó.

Karla Arias, quien trabajó en el lugar en el año 2018 y luego volvió en 2020, sostuvo en el mismo medio que: "había abuelos que llegaron en muy buenas condiciones y la verdad es que luego se les vio desnutridos, con pérdida de masa muscular".

Supuesta negligencia médica

Alejandra también denunció una presunta negligencia por parte de la dueña del establecimiento, Irma Álvarez, en el fallecimiento de una adulta mayor.

"Yo viví el fallecimiento de una señora, y ella (Irma Álvarez) ocultó mucha información. La señora debió haber sido trasladada de urgencia al hospital y eso no se hizo. Al final terminó falleciendo por negligencia de la dueña", aseguró.

Maltratos psicológicos

Karla Arias acusó que la dueña del recinto maltrataba psicológicamente a los residentes. "Los retaba porque se orinaban. Le molestaba que lo hicieran. Había maltrato psicológico a los adultos mayores", afirmó.

Además, indicó que la omisión de información a las familias era algo usual. "Solo podíamos decir que el familiar pasó buena noche, que estaba bien o que estaba descansando y que recibió su tratamiento farmacológico adecuadamente. No teníamos derecho a decir nada. Si el paciente se caía, no teníamos derecho a contarle a la familia, tampoco si mantenían algún malestar físico", señaló.

Administración de fármacos

Magdalena, quien realizó su práctica profesional en el recinto en 2019 denunció "el precario protocolo de administración de fármacos, lo que conllevaba a horarios incorrectos, omisión de dosis y prolongación innecesarias de tratamientos".

En esa misma línea, sentenció que: "El hogar no disponía de insumos básicos para la realización de curaciones, los dispensadores de alcohol gel estaban siempre vacíos, no contaban con toallas de papel y la infraestructura de los baños no eran idóneas para adultos mayores".

Al respecto, Karla dijo que durante el tiempo que trabajó en pandemia "No tenían alcohol gel, no tenían mascarillas para el personal, nosotros teníamos que llevar nuestros insumos. No había jabón líquido, no habían escudos faciales, para los abuelos mucho menos".