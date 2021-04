¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al ritmo de vacunación contra el coronavirus en el país, el cual ha disminuido en los últimos días, especialmente en lo que se refiere a la implementación de primeras dosis.

De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Salud, el pasado miércoles 7 de abril las inoculaciones de primeras dosis superaron las 88 mil, mientras que durante el mes de febrero estuvieron cerca de las 150 mil.

¿Qué dijo Paris?

"La gente no se convoca, o no se le llama específicamente, para eso existe un calendario, la gente ve la edad que tiene y la fecha que le corresponde. Y obviamente que nosotros no los podemos forzar a ir a vacunarse", recalcó el ministro.

"La vacuna es gratuita y voluntaria, y hacemos un llamado permanente a que la gente se vaya a vacunar, pero no fijamos cuotas de vacunas o población a vacunar. Llamamos libremente por edades, así dice el calendario", agregó.

En ese sentido, sostuvo que: "Si en el pasado acudían muchas más personas, fue porque los adultos mayores fueron mucho más propositivos, fueron mucho más colaboradores y acudían en masa".

"Aquí el llamado es decirle a la gente de esa edad (50 a 59 años esta semana) que se vacune, porque estamos viendo que los que están ingresando a UCI están en ese rango etario. Si ha bajado ese rango de gente que se quiera vacunar, no es porque nosotros no queramos vacunar, es porque no están concurriendo, entonces el llamado es que se vacunen para evitar que se enfermen", aseveró.

"Se está privilegiando colocar la segunda dosis"

Además, Paris afirmó que: "El ritmo de vacunación se mantiene en aproximadamente más de 200 mil personas al día, vacunadas, de lunes a viernes, sin sábado y domingo".

"Se está privilegiando colocar la segunda dosis. En primera dosis, tenemos una cantidad diaria menor, y en segunda dosis tenemos casi el doble de lo que se coloca en primera dosis", aseguró.

En ese sentido, la autoridad señaló que: "Tenemos un récord prácticamente mundial en cantidad de números de vacunas, somos el tercer país en el mundo que vacunamos más. Cada vez que decimos eso también nos dicen que somos exitistas, pero bueno. La idea es potenciar y reforzar las segundas dosis, para que la mayor cantidad de población tenga anticuerpos".

"Lo ha demostrado el doctor Dougnac, cuando mostró las curvas de caída de los pacientes mayores de 70 años en las camas de unidades de cuidados intensivos. Es eso lo que queremos lograr, porque la vacuna lo que evita es que el paciente enferme gravemente y caiga en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no evita muchas veces la posibilidad de seguir contagiando", explicó.

