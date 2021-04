La muerte de Tomás Bravo sigue conmoviendo al país, mientras su madre sigue esperando que el Servicio Médico Legal haga entrega del cuerpo para que puedan darle sepultura: “Han pasado casi dos meses, un día que haya estado allí es para mí terrible”.

Estefanía Guitiérrez, madre de Tomás, aseguró que “se supone que antes de la quincena tienen que entregar todos los resultados de la pericia”.

“No digan que murió de forma natural”

“¿Quiénes son los responsables?, aquí hay terceros, si nos van a dar el cuerpo, que sea con justicia. No digan que murió de forma natural, mi hijo murió de 3 años 7 meses a 2 kilómetros de mi casa”, sentenció la madre.

Estefanía fue consultada por los dichos de su abogado, quien afirmó previamente tener “una o dos teorías” sobre el caso.

La madre sostuvo que no podía “hablar mucho sobre eso”. Sin embargo, afirmó que de aquellas teorías una es que “puede que haya sido una muerte natural, pero obviamente a base de terceros”.

Críticas al fiscal

Estefanía dijo que aún se pregunta por qué el fiscal apuntó la responsabilidad del tío de Tomás en el caso: “He estado buscando esa respuesta, no corresponde hacer eso, tienen derecho a investigar primero. Él quería cerrar el caso, quería meter a mi hijo en un cajón sin buscar al culpable”.

“Mi hijo merece ser sepultado con justicia con los verdaderos culpables que le hicieron daño, no estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo que haya antecedentes, que me digan esto le pasó a mi hijo”, afirmó la madre de Tomás.

“Yo no puedo sepultar a mi hijo sin saber qué le pasó, que me digan él falleció de forma natural... Yo busco justicia, no voy a descansar hasta encontrar a los culpables, sea quién sea, y que pague como corresponde”, finalizó.