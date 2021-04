¿Qué pasó?

La familia de Aldo Lucarelli, un hombre de 76 años que se contagió de Covid-19, acusó que el hospital Adriana Cousiño de Quintero le negó el acceso a una cama UCI al paciente para priorizar a los menores de 60 años.

Patricia Lucarelli, hija de Aldo, contó que el pasado jueves le informaron que su padre “no estaba en buenas condiciones de salud y que su deterioro podría ser rápido. También que por su edad y las enfermedades asociadas, era poco probable un cupo en la UCI para él porque se estaba dando prioridad a personas menores de 60 años”.

“Mi padre está dando la pelea” y “si bien no ha mejorado, lleva algunos días estable y merece la oportunidad de vivir. Es injusto que no tenga acceso a una cama UCI, si hay disponibilidad en el país ¿por qué mi padre no tiene derecho a una?”, relató la hija del afectado.

La quinterana reconoció que Aldo “ha sido bien atendido por el personal médico del hospital, pero que lamentablemente no tienen los equipamientos e infraestructura requeridos y se encuentran colapsados”.

Lucarelli también acusó que su padre no es el único afectado por falta de camas.

"Condenados a morir"

“Son los mayores de Quintero y Puchuncaví quienes están viviendo esta discriminación. Me da rabia, impotencia. Como si fuera poco vivir en una zona de sacrificio, saturada de contaminación, sin la implementación ni el recinto hospitalario adecuado por su baja complejidad, nuestros adultos mayores están siendo condenados a morir”.

La respuesta del hospital

Al respecto, Daniela Siegmund, directora hospital de Quintero, explicó que "cuando un paciente de sebe trasladar se deben seguir ciertos criterios clinicos para poder dar prioridad y trasladar a los pacientes a centros de mayor complejidad, segun sus criterios de gravedad".

De ese modo, la doctora enfatizó que "no existe una discriminación para la comunidad de Quintero y Puchuncaví porque existen criterios en todo el país".

Traslado a Viña del Mar

El hospital de Quintero es un recinto de baja complejidad y a Aldo se le entregó oxígeno sin la posibilidad de ventilación mecánica invasiva. Además se le suministraron antibióticos, corticoides y remedios para la diabetes e hipertensión, enfermedades base que están controladas.

"El paciente ha recibido todos los tratamientos que nosotros podemos brindarle según su cuadro clínico y según sus requerimientos", aseguró la directora del hospital.

Tras siete días en el establecimiento, el paciente fue trasladado al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar para ser reevaluado por el personal especializado.

Ofician al ministro

María Araya, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Hospital Adriana Cousiño, escribió una carta al ministro de salud, Enrique Paris, para hacerle saber la situación que enfrentan.

En la misiva, Araya, expresó que “está situación que nos golpea es muy dura, entendemos que el país requiere del máximo de los esfuerzos, pero no podemos dejar a su suerte a los pacientes de la tercera edad de nuestra comuna ni de la comuna de Puchuncaví”.

“Todos los pacientes que requieran una cama UCI deberían poder disponer de ella, sin considerar si tiene muchas posibilidades o pocas de sobrevida”, precisó Araya.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán, informó que se ofició al ministro de Salud para que “informe la efectividad de estos antecedentes y si esto está sucediendo en otras comunas, cuáles serían las medidas de contingencia para evitar esta terrible situación”.

La parlamentaria agregó que “todas y todos debemos colocar nuestro mayor esfuerzo para sobrellevar esta pandemia pero el Gobierno tiene el deber de entregarle salud sin excepción. Si constantemente desde el Ministerio señalan que aún hay camas UCI disponibles ¿por qué existen estas denuncias?”.

Ver cobertura completa