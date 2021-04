En entrevista con Meganoticias Alerta, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, se refirió a la promulgación del Bono Clase Media, adelantando que se espera una posible fecha de pago para fines de este mes de abril.

¿Quiénes pueden acceder al bono?

Dentro de los temas destacados por la subsecretaria están los perfeccionamientos que sufrió en el Congreso el bono que entrega como base $500 mil, considerando las falencias que se vivieron con el proceso ocurrido el año pasado. Dentro de estas mejoras se encuentra quiénes pueden acceder al beneficio y las condiciones para ello.

"(Pueden acceder) Personas de clase media, que tengan ingresos formales hasta los $2 millones, personas que han visto caer sus ingresos formales en más de 20%... Se comparan los ingresos formales entre el segundo semestre del 2020 y el segundo semestre del 2019", dijo la subsecretaria.

Otra de las mejoras son las personas que obtienen el sueldo mínimo y que no pueden demostrar una caída en sus ingresos, como el caso de los garzones que reciben gran cantidad de recurso mediante las propinas, las que no están consideradas dentro de su ingreso formal, por lo que el año pasado no pudieron acceder al bono.

Ante esto, la subsecretaria dijo que "quienes estén entre el salario mínimo y $408.125... estén eximidos del requisito de demostrar caída. Ellos van a poder optar automáticamente a los $500 mil".

Otro de los grupos beneficiados son los jubilados que reciban una pensión de hasta $408.125. Ellos también deberán hacer una solicitud para recibir una aporte de $100 mil. En tanto el bono para transportistas será entregado por parte del Ministerio de Transportes.

Bono de hasta $750 mil

Otro de los temas destacados por la subsecretaria es el Aporte Familiar Complementario al bono, el cual entregará dinero extra si es que una persona postulante tiene a su cuidado una o más personas que sean niños, niñas o adolescentes, discapacitados y adultos mayores.

"Va a ser de $125 mil si hay una de estas personas, $187.500 si hay dos, y $250 mil si hay tres o más", dijo Candia. Con esto, un postulante que tenga gente a su cuidado podría recibir un bono total de $750 mil, cuyo aporte complementario se pagará de manera posterior al bono base.

¿Cuándo se pagará?

Desde publicada la ley, el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene 10 días para habilitar el sitio web y que se inicie el proceso de postulación. Según la subsecretaria este sitio sería habilitado el 16 o 17 de abril, por lo que los primeros postulantes podrían recibir su bono en los últimos días de este mismo mes.

Respecto a los problemas vividos en 2020 con el cálculo en la caída de ingresos, Candia explicó que será el SII quién precalculará este monto. "Lo que se hizo para mejorar este tema, fue incorporar el hecho de que sea el Servicio de Impuestos Internos el que va a precalcular con su información la caída. Entonces no va a haber margen de incertidumbre (respecto a si corresponde o no el bono)".

