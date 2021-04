José Luis Sufan Zamorano, kinesiólogo de la Unidad de Paciente Crítico (UCI) Adulto de la Clínica INDISA, se refirió al desgaste que vive el personal médico a más de un año de iniciada la pandemia.

“Ya dijimos todo, hoy es tiempo de entender que ya no hay capacidad humana de atención, y eso es lo grave, se anticiparon ventiladores, camas, tecnología y vacunas, pero nada respecto al recurso humano”, señaló el académico en práctica clínica de la carrera de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello.

Sufan lleva más de un año trabajando con pacientes con coronavirus y fue parte del equipo médico que dio asistencia de ventilación mecánica a quien quizá fue el primer paciente ventilado por COVID-19 en Chile el 14 de marzo de 2020.

“Todos nuestros esfuerzos por informar y educar a la sociedad chocan con miles de factores, económicos, culturales, sociológicos, políticos, etc., y ya cumplen a esta fecha más de un año”, dijo el académico.

En esa línea precisó que llevan “más de un año informando del quehacer de los kinesiólogos en Unidad de Pacientes Críticos, de los ventiladores mecánicos, de lo grave de la enfermedad, de las formas de transmisión y un sin fin de elementos que ello lleva”.

“En el ‘descanso’ que nos dio el virus no se siguió informando”

El coordinador docente del Curso de Ventilación Mecánica Avanzada de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia (Red Intensiva) también se refirió a que durante las bajas que hubo en las cifras de contagios no se tomaron las decisiones correctas.

Para alertar, dijo, “han habido notas de prensa, noticiarios, matinales, periódicos, radios, tratando de mostrar a todos y a cada uno de nosotros esta nueva forma de convivir con una enfermedad que nos golpea en lo más profundo de nuestro ser”.

No obstante “ha pasado un año, y ya aburridos de tratar de dar a conocer una vez más los mismos relatos que anticipamos, los mismos problemas que se venían, las mismas falencias que nos agobian, nuevamente somos ‘noticia’ pero con el lamento de que en el ‘descanso’ que nos dio el virus por un momento, no se siguió informando ni tomando decisiones más acertadas”, advirtió Sufan.

“Somos humanos, no superhéroes”

En cuanto al personal sanitario, el kinesiólogo UCI destacó “el empuje y tesón de las personas que han convertido su nivel de formación, pero es solo eso?ganas de hacer algo eficiente. Sin embargo, la formación de intensivo no da posibilidad de inventarse de un día para otro”.

Cabe destacar que debido a los años de estudio requeridos para trabajar en UCI no se ha podido capacitar a la cantidad necesaria de personal durante la pandemia.

Frente a esto, “quienes tenemos esa formación estamos agotados, quienes tenemos esa formación podemos decaer, podemos fallar, podemos enfermar porque somos humanos, no superhéroes”, relató el académico.

El trabajador de la primera línea fue categórico en reiterar que “levanto otro problema no anticipado, el del recurso humano. Crean que la sociedad ya sabe de distancia social, de mascarilla y lavado de manos, pero no siente el susto que no tendrá una cama ‘capacitada’ para ser atendido”.

“El sistema de salud está inventando unidades y de eso no se habla, no se dice o es políticamente incorrecto; más aún no cuida concretamente a sus funcionarios. Eso es lo que hay que levantar. Una vez más, parece, que se llega tarde con esta planificación”, finalizó el académico.

