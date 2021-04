¿Qué pasó?

Este martes el Instituto de Salud Pública (ISP) ofició a las farmacias para que vendan anticonceptivos sin receta médica, luego que varias usuarias denunciaran que se estaba exigiendo el documento al momento de adquirir las pastillas.

A través de un comunicado, señalaron que el “Instituto de Salud Pública de Chile, ofició esta mañana a los representantes de farmacias del país, que cuentan con autorización para la venta física y electrónica de medicamentos, que deben flexibilizar la adquisición de anticonceptivos en establecimientos farmacéuticos, los cuales no se verán en la obligación de exigir una receta para la venta de estos”.

Aclararon además que “lo anterior no implica cambio de las condiciones de venta, no obstante dada la necesidad inmediata de facilitar el acceso a estos tratamientos en tiempos de pandemia, el ISP entregará la facultad al químico farmacéutico de cada establecimiento de no exigir la receta en el caso de los anticonceptivos”

“En las farmacias online, los químicos farmacéuticos podrán respaldar la venta a través de canales de mensajes instantáneos u otra solución que sea factible para el comercio electrónico”, añadieron.

Además, solicitarán al ministerio de Salud “una modificación de la Norma Técnica N° 58 del año 2001 en la resolución que rige las condiciones de venta de medicamentos y que estará orientada a permitir que el ISP por motivos de Salud Pública, pueda tomar la decisión de eximir la exigencia de la receta a pesar de que la condición de venta así lo amerite”.

Origen de la controversia

La polémica se generó este fin de semana luego que varias usuarias denunciaran en redes sociales que las farmacias estaban exigiendo receta médica para la compra de anticonceptivos, tras lo cual, varios organismos hicieron un llamado para revertir la medida.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, señaló el lunes que "esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia".

#Anticonceptivos Estamos realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición de exigir receta médica para la compra de anticonceptivos. Esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia. — Mónica Zalaquett S. (@monicazalaquett) April 5, 2021

Mientras que la Agrupación de Ginecólogas de Chile pidió facilitar el acceso a la anticoncepción para evitar embarazos no deseados.

“Queremos dejar explícita nuestra preocupación en relación a la dificultad en el acceso a la anticoncepción que están teniendo miles de mujeres, tanto del sistema público como privado, en nuestro país durante la situación sanitaria actual", indicaron.

Con el paso de las horas, desde el ISP aclararon que "no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia".

"Los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente", aseveraron.