El ministro de Salud Enrique Paris respondió a un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, donde se advirtió que el Gobierno creó una sensación de “falsa sensación de confianza" en Chile debido a la campaña de vacunación.

Al respecto, el ministro comentó: “No es así, lo hemos dichos innumerables veces, no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño hasta el 30 de junio por lo tanto el llamado a la gente es a seguir cuidándose”.

“Con la vacuna no se logra el cambio de la noche a la mañana, hay que seguir cuidándonos, es el mensaje más claro”, agregó.

Respecto a la publicación, comentó que “se ponen de acuerdo para transmitir esta noticia, eso no es verdad. Si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado cien veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos y lo que hacen los servicios de salud. Si eso causó una sensación de falsa seguridad, eso es lo que hay que revisar, pero ¿quieren que no digamos nada o que no anunciemos nada de lo que hacemos? Tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos o las vacunas lo son”.

¿Qué sostuvo el diario?

En un reportaje, The New York Times advirtió que el Gobierno de Sebastián Piñera "creo una falsa sensación de confianza" tras las primeras del proceso de inoculación.

La publicación consignó, citando a expertos en la materia, que el Ejecutivo "dio a los chilenos una falsa sensación de seguridad y contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando el sistema de salud".

