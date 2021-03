En el marco de la discusión que se ha generado tras el anuncio de aplazar las próximas elecciones para el mes de mayo, desde la UDI hicieron una propuesta al Gobierno para realizar los comicios de forma segura y con reglas claras.

En esa línea, proponen mejorar algunos beneficios simplificando las condiciones para mejorar el cumplimiento de las cuarentenas.

Ingreso Familiar de Emergencia

Eliminar las condiciones de cuarentena para acceder al IFE y establecer un monto único por integrante del hogar de $150 mil".

“El empleo y la actividad económica están afectados en todo el país, por las restricciones sanitarias que se aplican desde hace un año, independiente de la fase en la que se encuentren las comunas”, señalaron.

Bono Clase Media

Establecer un monto único para quienes perciben ingresos entre el mínimo y los $2 millones mensuales.

Al respecto, indicaron que se trata de “simplificar las condiciones para acceder, no exigir merma en el ingreso en el último año (quienes no han perdido ingresos están apoyando a sus familiares afectados; y, por otra parte, hay ingresos que no quedan registrados que se han visto afectados, como comisiones, trabajos extra informales, etcétera)”.

Asimismo, también plantean el otorgamiento de otras ayudas.

"Tenemos una obligación con Chile"

“Hacemos esta propuesta al Gobierno, para contribuir a despejar, lo antes posible, todas las dudas que surgen tras el anuncio de postergación de fechas para las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes”, manifestaron.

Agregaron que “Gobierno, Chile Vamos y la oposición tenemos una obligación con Chile y debemos afrontarla con unidad: poner los intereses de la ciudadanía, la salud y la vida por encima de cualquier otro interés; y contribuir para que nuestra democracia salga fortalecida y siga respondiendo, como hasta ahora, al derecho a elegir a sus representantes, garantizado en nuestra institucionalidad”.

Proyecto fue ingresado

Cabe señalar que el proyecto de reforma constitucional para modificar la fecha de las elecciones ingresó este martes y será revisado por las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución desde las 10:30.

