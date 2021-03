José Antonio Kast envió un mensaje de unidad desde la clínica donde se encuentra internado tras sufrir complicaciones derivadas por su contagio de coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, el líder del Partido Republicano confesó que “no han sido días fáciles” y dijo tener “la esperanza intacta de que con unidad y la ayuda de Dios, vamos a salir fortalecidos de esta pandemia”.

En su cuenta de Twitter además, dio a conocer su experiencia como paciente de la pandemia y aseguró que "nadie está libre de caer enfermo ni de padecer, como me ha tocado sufrir personalmente, la versión casi más extrema de este virus”.

"Muchas veces me ha tocado acompañar a enfermos y personas que lo pasan mal, pero nunca en mi vida había pasado por una situación personal como ésta. Ser uno el afectado produce un temor natural y humano, pero confío plenamente en Dios y, como siempre, me pongo en sus manos para que haga su voluntad. Es algo que he repetido toda mi vida: Si Dios nos da vida y salud es porque algo necesita de nosotros", dijo.

"Nunca en toda la pandemia habíamos visto tantos contagios, hospitalizaciones y chilenos en estado crítico. Nunca, en estos doce meses, habíamos estado sometidos a tantas restricciones en nuestras libertades como lo hemos comenzado a vivir en días recientes. Los impactos sanitarios, económicos, sociales y políticos se están viviendo con especial intensidad en estos días", advirtió.

Ayudas estatales

En cuanto a los anuncios del Gobierno en materia de apoyos económicos a la población, Kast sostuvo: “Respaldo lo que ha hecho y espero que siga haciendo por extremar todos los esfuerzos para apoyar a los chilenos que más sufren y que requieren soportes sanitarios, soluciones sociales y aportes económicos", dijo Kast, antes de indicar que, con el confinamiento masivo, "es indispensable" que haya "auxilios para las personas y emprendedores".