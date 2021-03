¿Qué pasó?

Un hombre de 32 años se encuentra desaparecido luego de un accidente ocurrida en el pleno mar de San Antonio, en la región de Valparaíso. Se trata de Rodrigo Díaz, a quien se le perdió el rastro luego que el bote en el que navegaba fuera impactado por un pesquero de gran tamaño.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes 29 de marzo y fueron captados por los trabajadores de altamar que se encontraban en el lugar del suceso.

Según información preliminar, Díaz salió eyectado de la navegación hacia el mar y no portaba el respectivo chaleco salvavidas.

¿Qué dijo su familia?

La familia asegura que el hombre desaparecido no se dedicaba a la pesca y había recurrido a ese trabajo por problemas económicos a raíz de la pandemia del coronavirus.

"No hay cómo subsistir, yo no estoy trabajando y él me ayudaba, era mi respaldo", cuenta Lorena Orellana, pareja de Díaz.

"El dueño del barco iba con piloto automático y no se dio cuenta. Al colisionarlo, varios botes salieron persiguiéndolo, tirándole objetos, y el dueño no paraba. Al final tuvieron que interceptarlo para detenerlo", contó un cercano.

Información de la Armada

Por su parte, desde la Armada comunicaron que las labores de investigación para dar con su paradero continúan.

"Se mantiene en planes de búsqueda las embarcaciones destinadas por parte de la Gobernación Marítima de San Antonio, a las que se han sumado otros botes que se encuentran en el lugar. También se desplegó una aeronave y una unidad marítima desde Valparaíso", informó el comandante Patricio Torres, capitán de puerto de San Antonio.

El fiscal de la comuna dispuso el arraigo para el pesquero de altamar que habría protagonizado el choque.