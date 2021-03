El Presidente Sebastián Piñera convocó para la tarde de este domingo a los ministros del comité político y de Salud, para evaluar el posible escenario de aplazamiento de las elecciones, todo en el marco de la pandemia de coronavirus.

Es más, ya se conoció, extraoficialmente, que existirían dos alternativas de fecha para efectuar los comicios: el 8 y 9 de mayo o la semana siguiente del 15 y 16.

Según fuentes del oficialismo, los Partidos de "Chile Vamos" esperan que el Mandatario comunique hoy su determinación, o a más tardar mañana lunes.

Luego que el Presidente Sebastián Piñera se mostrara abierto a un posible aplazamiento en la fecha de las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, distintos diputados aseguraron que el lunes 29 de marzo revisarán la fecha de los sufragios (estaba previsto el día martes 30).

Fue la diputada Andrea Parra (PPD) quien confirmó que la comisión de Constitución de la Cámara, citada para el martes 30 de marzo, será adelantada para este lunes, con el objetivo de "escuchar la opinión de los expertos en emergencia sanitaria".

El diputado Jorge Alessandri (UDI) también confirmó el adelantamiento de la comisión, que será unida a Gobierno e Interior.

Además, Alessandri aseguró que "el Parlamento quiere conversar la situación" ante la falta de un proyecto emanado desde el Ejecutivo. "Esa reforma requiere 2/3 (de votos) en el Congreso. Todos estamos de acuerdo en que la autoridad sanitaria es la que debe mostrarnos, con números objetivos, que la decisión de, hacer o no la elección, depende de los contagios".

Sin embargo, hay voces disidentes que aún no se convencen por apoyar el aplazamiento. Entre ellos está el diputado Jaime Mulet (FRV), quien insiste en no anticipar la decisión.

"Este es un tema extremadamente complejo y doloroso. Si no se demuestra por parte de los técnicos que, por ir a votar van a aumentar los contagios, las elecciones no se deben suspender", dijo Mulet, reiterando su llamado a acuerdos y llevar ayuda rápida a la ciudadanía.

Ante ese escenario, se expone que “la situación actual de la pandemia es crítica” y por varias razones, como el aumento de contagios y hospitalizados en alza, por lo que "aún no se observa un efecto protector de la vacunación" .

Por lo mismo, se expone, “consideramos que llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación, no solo por el acto eleccionario, sino que principalmente por las actividades anexas a la votación. Sin embargo, postergar, sin agregar otras acciones a las medidas vigentes, no da garantías que la situación mejore, e incluso podría empeorar por el avance del invierno y si aún hay una proporción importante de población no vacunada”.