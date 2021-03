¿Qué se dijo?

Ante ese escenario, se expone que “la situación actual de la pandemia es crítica” y por varias razones, como el aumento de contagios y hospitalizados en alza, por lo que "aún no se observa un efecto protector de la vacunación" .

Por lo mismo, se expone, “consideramos que llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación, no solo por el acto eleccionario, sino que principalmente por las actividades anexas a la votación. Sin embargo, postergar, sin agregar otras acciones a las medidas vigentes, no da garantías que la situación mejore, e incluso podría empeorar por el avance del invierno y si aún hay una proporción importante de población no vacunada”.