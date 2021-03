¿Qué pasó?

En una entrevista con Meganoticias Alerta, el jefe de Urgencia de la Clínica Las Condes, doctor Luis Herrada, se refirió este sábado al aumento de contagios por coronavirus en nuestro país, luego que el día de ayer se reportara la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

El médico advirtió que los casos podrían seguir al alza en los próximos días y además hizo hincapié en las nuevas cepas que se han detectado, no solo en Chile, sino también en otras partes del mundo.

"El peak podría ser la próxima semana"

"Estamos en una situación de extrema dificultad. Hoy la situación del sistema sanitario está por sobre lo que fue la ola de junio", comenzó diciendo el experto.

Asimismo, explicó que "desde el punto de vista de los sistemas sanitarios estamos a tope. Estamos en una situación que no hemos vivido en los cien años en relación al nivel de trabajo que han tenido los equipos".

"Da la impresión que el peak podría ser la próxima semana. Debería subir la enfermedad. Hay que evaluar en qué magnitud vamos a llegar... Podríamos llegar a 10 mil casos. Luego, que empiece a bajar la curva hacia comienzos de abril o mediados de abril", sostuvo Herrada.

Por otra parte, expuso que "aquellas personas que tienen que salir para vender algo y no puede comer y hoy no tiene el apoyo, hay que flexibilizar ahí. Yo empatizo mucho con esas personas, porque me imagino la angustia que debe sentir alguien que no tiene cómo alimentar a su familia, pero también hay otros, yo te diría que son un porcentaje amplio, que sí pueden quedarse en su casa".

Nuevas cepas

En cuanto a las nuevas cepas del Covid-19, Herrada dejó en claro que este "es un hecho tremendamente preocupante. Creo que hay que invertir mucho recurso en lograr limitar el ingreso de estas cepas al país".

"La efectividad de las vacunas no está clara totalmente sobre estas cepas. Podría ser que las vacunas que tenemos hoy sean menos efectivas sobre estas cepas nuevas", expresó.

El médico agregó que "hoy aquellas personas que tienen el deseo de viajar, les pido que ojalá no lo hagan, de manera de limitar el ingreso".

