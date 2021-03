¿Qué pasó?

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó que la situación sanitaria actual producto de la pandemia es un factor suficiente para postergar el proceso eleccionario que se realizará el 10 y 11 de abril.

¿Qué dijo Mañalich?

"Cantidad de camas críticas, casos positivos, positividad del test, casos activos, tendencia, etc. Los factores son suficientes para tomar una decisión, en el sentido de modificarlas. Esa decisión no se puede tomar el día antes. Pensemos muy en serio, con responsabilidad social y política, si es prudente o no mantener este acto eleccionario", indicó Mañalich a El Mercurio.

En cuanto a la situación actual de la pandemia, el extitular de Salud indicó que "estamos en una situación sanitaria donde es poco probable que el escenario cambie radicalmente (...) Un confinamiento total en la RM, para que produzca una disminución, sustantiva requiere 15 días. Tenemos un riesgo de que se produzca un desequilibrio en la situación sanitaria y se genere un aumento de casos los días que siguen".

Respecto a la realización del Plebiscito del pasado 25 octubre, Mañalich puntualizó que "la situación del plebiscito no es comparable, porque ahí la positividad era muy baja".

"Además, hay una situación política: si va el 50% del padrón, como en el plebiscito, bien, pero si va el 30%, que es posible, dadas las medidas de confinamiento y temor de las personas, la validez de los resultados, sobre todo de la Convención, puede entrar facilmente en discusión", advirtió.

"Mantendría las elecciones de constituyentes"

Mañalich también señaló que “si me dicen que tenemos que mantener alguna -elección-, la que mantendría es la de constituyentes, porque es el único camino a la paz social que hemos encontrado después del estallido. Hacer esa elección y empezar a funcionar la Convención en el mes de mayo es una cosa políticamente sensata y sanitariamente también sensata”.

En caso de cuándo se podrían desarrollar las elecciones si es que se aplazan, el exministro indicó que "dos meses después, aproximadamente, vamos a tener un efecto potente de la vacuna, de acuerdo a lo que se observa en Israel y el Reino Unido".

