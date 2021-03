¿Qué pasó?

El Consejo de Pastores de Los Ángeles rechazó el actuar de los asistentes a un culto realizado en dicha comuna de la región del Biobío, quienes protagonizaron una pelea con personal del Éjercito, mientras eran grabados por testigos que viralizaron los registros en redes sociales.

En uno de los videos se ve cómo un pastor que participó de la ceremonia, y que se enfrentó con un uniformado, finge ser atropellado por una camioneta que estaba en el lugar.

¿Qué dijo la Iglesia Evangélica?

"Me reí mucho por una parte, muy gracioso se ve eso, y lo de la agresión obviamente no corresponde para nada, partiendo de la base que no corresponde ni siquiera el culto", dijo el presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles, Juan Herrera.

"No es menos cierto que tenemos que sujetarnos y someternos a lo que se ordena, no podemos estar exentos de eso. No estamos fuera de la ley nosotros", sostuvo.

¿Qué dijo el alcalde?

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, manifestó que: "Es una situación muy lamentable, no tiene justificación de ningún tipo, cualquiera sea la causa para juntarse hoy día, no puede generarse una actividad social, ni religiosa, ni deportiva".

"Hoy día hay muchas instituciones, la municipalidad, los militares, Carabineros, la autoridad sanitaria, el Ministerio de salud; tomando controles, generando inspecciones, tomando PCR y no me cabe ninguna duda que no puede permitirse una situación como esta en ninguna parte del país", agregó.

El hecho

A raíz de una denuncia realizada por vecinos del sector, personal militar y de la Seremi de Salud llegó a fiscalizar. Tocaron la puerta de la vivienda donde se estaba realizando la actividad y salió el pastor y dueño de la casa, señalando que sólo se encontraba en el interior su grupo familiar.

Sin embargo, los funcionarios se quedaron a las afueras del lugar, ya que tenían sospechas de que se encontraban más personas al interior de la casa, debido a la cantidad de vehículos estacionados en la calle.

"Se espera unos momentos y se comprueba de que empiezan a salir personas, alrededor de 30, que estaban muy ofuscadas y agresivas, y empiezan a agredir físicamente y verbalmente a personal militar y funcionarios de la Seremi de Salud", detalló la delegada (s) provincial de la Seremi de Salud, Mirna Gutiérrez.

Los videos

En las imágenes se ve al pastor fingiendo ser atropellado por una camioneta que se encontraba en el lugar, para luego arrastrarse y quedar debajo del vehículo.

Tras ello, su acompañante enfrenta al conductor de la camioneta para recriminarlo por la supuesta acción y después encara al militar para golpearlo. Los hechos se intensifican cuando el pastor se puso de pie y se sumó a la pelea, logrando derribar al funcionario para propinarle golpes y patadas en el suelo.

En un segundo video, el presunto atropellado aparece con su cercano y detrás de ellos estaría el mismo militar afectado. Al percatarse de esto, los sujetos estuvieron cerca de iniciar otra pelea, pero fueron obligados a que abandonaran el sector.

Detención

El mayor Arnaldo García, de la Primera Comisaría de Los Ángeles, indicó que: "Carabineros concurre al lugar y procede a la detención de dos personas que agredieron anteriormente a personal de Ejército, quienes se encontraban junto con funcionarios de la Seremi de Salud".

"Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, no cuentan con antecedentes penales y ambos son mayores de edad", añadió.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron en horario de toque de queda, mientras que la comuna se encuentra en Fase 1 (cuarentena).