Este jueves el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico (Colmed), manifestó preocupación por la situación del coronavirus en el país, señalando que nos encontramos en una situación crítica, principalmente por la ocupación de camas UCI y cantidad de casos activos.

"Situación epidemiológica totalmente descontrolada"

El profesional indicó en Meganoticias Conecta, que "hace un rato pasamos largamente el periodo de preocupación, la verdad es que ya estamos en una situación que es bastante crítica, tanto por casos activos como por la ocupación UCI, que no la habíamos visto antes, principalmente porque hoy en día tenemos 13 o 14 de las 16 regiones con una tasa de ocupación sobre el 90% lo cual es algo muy crítico".

En cuanto a las próximas elecciones, sostuvo que "que deberíamos darnos un tiempo, 10, 11 y hasta 14 días previos, el tiempo límite entre el 29 y 30, para poder reevaluar la ocupación UCI, que sobre un 95% es muy difícil, evaluar la contagiosidad, el índice Re, si está en expansión sobre 1 también es muy complicado, y el resto son los casos activos que deberían ir a la baja. Si eso no se cumple, la situación epidemiológica no solamente hace muy difícil realizar los comicios, sino también hace muy difícil que el país pueda seguir funcionando en total normalidad, porque estamos hablando de una situación epidemiológica totalmente descontrolada y que va a costar mucho volver a la normalidad".

Variantes

Por otro lado, en cuanto a la pesquisa de nuevas variantes, aseveró que "la secuenciación, que es el análisis del material genético con el que podemos identificar las cepas, hasta hace poquito tiempo atrás la estábamos haciendo solamente de manera aleatoria en el aeropuerto (?). Lamentablemente esa secuenciación toma un tiempo, entre 5 y 7 días y posterior a eso sale el resultado. La verdad es que como colegio veníamos solicitando que esa secuenciación deberíamos hacerla a nivel comunitario para ver el real impacto de estas nuevas variantes que pudieran estar afectando a la comunidad".

En esa línea, manifestó que "el ministerio hace un par de semanas se comprometió a que iba a generar una red de laboratorios a través de las universidades pero lamentablemente al día de hoy todavía no conocemos el real impacto de las nuevas variantes. Sí sabemos que pueden jugar un papel, sí sabemos que están presentes pero no sabemos el real impacto en esta nueva ola".

Críticas al plan Paso a Paso

En cuanto al plan Paso a Paso, dijo que "debe ser rediseñado profundamente, principalmente porque la Fase 2 no está logrando el objetivo de contener los casos, de frenarnos, de evitar llevarnos a Fase 1. La Fase 2 actual está totalmente desdibujada de ese propósito y en ese sentido nosotros hemos señalado que en la Fase 2 no debería estar funcionando el comercio no esencial, como los centros comerciales, bares incluso los cultos religiosos que se han permitido en esta Fase 2. Creemos que no corresponde principalmente porque es una situación epidemiológica muy mala".

"A su vez, los colegios, tal como se lo dijimos al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda a través de nuestra presidenta la doctora Siches, no deberían funcionar en Fase 2 aunque se tomen todos los resguardos, la circulación viral y situación epidemiológica es tan mala que efectivamente puede generar un aumento de contagios y casos en una fase ya epidemiológicamente mala", planteó.

Además, a juicio de Bernucci, “hemos tenido cuarentenas de muy mala calidad, muy laxas, con muchos permisos debido a que tenemos muchas empresas consideradas como esenciales, son cuarentenas excesivamente largas y que más encima no logran bajar los casos".

"Tenemos que rediseñar las cuarentenas para que sean muy duras, estamos hablando de movilidad menor al 30%, que sean muy cortitas de 14 a 21 días, no más que eso para nuevamente volver a una Fase 2 que nos permita ir reabriendo progresivamente, pero todo esto requiere una ayuda directa económica del Estado. El IFE que es una muy buena idea, lamentablemente la persona tiene que estar en Fase 1 para poder postular", expuso.

Fallas en testeo y trazabilidad

En cuanto a la detección de casos, sostuvo que "si tuviéramos un buen testeo y aislamiento lograríamos identificar precozmente los cluster de casos, aislaríamos solo a ese grupo de personas que se hubieran visto contagiadas o por lo menos en contacto y el resto de las personas no tendría por qué generar más restricción".

"La idea del testeo y trazabilidad es dar mayor libertad porque solamente vas a analizar y aislar los cluster de casos y, en ese sentido, lo que nos pasa es justamente lo contrario, debido a que no hemos logrado generar una buena política de testeo, trazabilidad y aislamiento es que no logramos identificar los cluster de casos y por eso tenemos que hacer estas grandes restricciones que son en la población total", expuso.

"La posibilidad de poder contener la pandemia con el sistema de trazabilidad que estamos teniendo es prácticamente nula", concluyó.

