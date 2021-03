¿Qué pasó?

En las últimas dos semanas ya han fallecido tres venezolanos que intentaron cruzar la frontera de nuestro país. Todos con el mismo objetivo, conseguir una mejor vida en Chile, pero que lamentablemente no pudo concretarse.

La primera víctima

Lo único que se sabe de Domingo Vivas, primera víctima de la travesía en la frontera, es que intentó cruzar junto a su esposa e hija.

"Al momento de correr, esta persona se desmaya. La esposa intenta reanimarlo, sin lograrlo. Después de eso pasó mucho tiempo hasta que alguien le dijera dónde pedir ayuda", relató el doctor Luis Fermentín sobre los últimos minutos de Domingo.

"Fue un hombre excelente, buen padre y esposo. Un venezolano como muchos de nosotros que sale a buscar una mejor vida para su familia. Espero que se honre su recuerdo como lo que fue, un excelente ser humano", cuenta Any Garabán, amiga del fallecido. "Domingo fue a Chile por un sueño", agrega.

El camino hasta la frontera

"La mayoría de quienes intentan cruzar son inmigrantes que no conocen el terreno, por la información errónea que tienen del terreno y del clima. Se les dice que Chile está en época de verano, pero no se enteran de que Bolivia está viviendo el invierno altiplánico, las temperaturas oscilan entre -6 y 15 grados", detalló el comandante Francisco Román.

También contó que mientras intentan cruzar el camino, la mayoría de las personas van dejando objetos para alivianar la carga e intentar seguir su trayecto con menos peso.

"Mi hijo me decía 'no te detengas'"

Yeneidi García se autodeclara sobreviviente de la frontera. Atrás dejó su vida en Venezuela y lo que ha vivido desde que decidió ingresar a Chile la marcará en su futuro.

"Dijimos nos vamos a entregar a la policía, así nos van a deportar. El frío ya no lo aguantábamos en nuestro cuerpo", dijo la joven de 27 que ahora vive en un campamento realizado por Carabineros.

Además, declaró la fuerza de voluntad que debió transmitirle a sus hijos: "Que tu hijo te diga que no aguanta más, cuando tú no puedes más, te haces fuerte por ellos. Mi hijo me decía no te detengas. Una cosa es contarte la situación y otra es vivirla".

Nunca llegó la ayuda

Daniela García es la última fallecida producto del mal tiempo de la frontera. Su hermano de 14 años confesó que el "coyote" que los trasladaba a Chile iba a buscar ayuda para socorrerla, ante su mal estado de salud. Nunca llegó. Daniela se convirtió en el tercer deceso en dos semanas.

"Mientras cruzaba la frontera desde Bolivia a Chile, la mujer comenzó a sentirse mal y se desmayó. Carabineros junto con personal médico, concurrieron al lugar constatando el fallecimiento de la persona", especificó el mayor Mario Palma.

