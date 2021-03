Las declaraciones de Izkia Siches sobre la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus siguen generando reacciones, especialmente por los términos utilizados por la presidenta del Colegio Médico.

Fue precisamente en ese aspecto en el que reparó el precandidato presidencial Daniel Jadue, quien sostuvo que “son tonos que nunca van a encontrar en mí. No me parece que sea el tono donde uno conversa de política”.

El alcalde de Recoleta sostuvo en el programa Estado Nacional que “en el fondo uno puede estar de acuerdo (...), el Colegio Médico se había sumado durante un largo tiempo y había avalado las posiciones del Gobierno, por lo tanto me llamó profundamente la atención este giro tan grande”.

"A mí me gusta un debate en otros términos (?) una cosa es discutir, y discutir de política y discutir de la justicia, y otro con palabras que a mí más me parecen insultos", consginó.

¿Qué había dicho Izkia?

"En toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, no nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo la presidenta del Colmed en un nuevo capítulo del podcast “La Cosa Nostra”.

“Ningún Gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? El paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible. Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada. Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”, confesó.

