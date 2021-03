¿Qué pasó?

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, le escribió una carta a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, luego de que la gremialista afirmara, entre otras cosas, que el manejo del ejecutivo en la pandemia "ha sido nefasto", que se ha sacado fotos con "infelices" y que el ministro Enrique Paris es un "buen soldado", ya que "pone la cara".

La autoridad escribió la misiva en su posición como médica cirujana e integrante de la organización.

¿Qué dice la carta?

"Si bien es cierto en muchas ocasiones estuve en desacuerdo con algunos de sus dichos o decisiones, entendí que existía una motivación bien inspirada. Siempre ha sido así con nuestro Colegio, desde la creación de la Sociedad Médica de Chile en 1869", indica Rubilar.

"Es cierto que la política ha jugado y seguirá jugando un rol importante en el Colegio Médico y en el ejercicio de la profesión pues hay que admitir y reconocer que la política y la medicina son dos formas de servicio público. Así, muchos médicos hemos ocupado cargos de elección popular, sin embargo, la presidencia del Colegio Médico cumple otro rol. Un rol que muchas veces debe ser político, pero que, a mi juicio, nunca debe ser partidista", sostiene.

"Me resulta inentendible e inaceptable"

En la carta, la ministra le señala a la gremialista que: "Usted misma, en la polémica conversación que sostuvo hace unos días, reconoció que 'perdí los grados de libertad hace rato', ya que 'donde vaya soy la presidenta del Colegio Médico'. Y también usted, en una actitud llena de coraje, y que de seguro le generó costos políticos y personales, apostó por llegar a un acuerdo con el Gobierno para reabrir los colegios, demostrando con eso que su interés estaba puesto en el bienestar de los niños y niñas por sobre las diferencias políticas".

"Izkia, me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con 'todos los infelices' cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza", afirma Rubilar.

"Cuando uno se equivoca es importante reconocer ese error"

"Hago ver, además, que su entrevista no era personal. Usted tenía de fondo el logo del Colegio Médico de Chile, del que miles de profesionales sin distinción política somos parte. En nuestro gremio, debemos caber y sentirnos representados todos quienes escogimos esta profesión y no sólo los que votaron por usted", sentencia Rubilar.

En ese sentido, sostiene que: "Cuando uno se equivoca, y me ha pasado, es importante reconocer ese error. Especialmente, cuando uno ejerce cargos públicos y tan importantes para el devenir de Chile".

"Sepa que en mí siempre encontrará una aliada cuando se trate de buscar lo mejor para nuestro gremio y para el país. Estoy clara de que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Ambas hemos aprendido en terreno a enfrentar los desafíos de ser a la vez mujer, madre, médico y ocupar cargos de alta responsabilidad y exposición pública. Por eso es que me duelen sus palabras y no puedo ni debo dejarlas pasar", continúa.

Posible renuncia

"Espero, con la confianza que me genera el peso de la institución de la que ambas somos parte, que enmiende el rumbo. De no ser así, no sólo sería para mí una gran decepción personal, sino que con mucha tristeza -por los años que llevo colegiada- me vería en la necesidad ética de presentarle mi renuncia al Colegio Médico de Chile", asegura.

Rubilar aclara que: "Esto no es por una molestia personal, sino porque sus dichos agreden injustamente a colegas como la Dra. Paula Daza y el Dr. Alberto Dougnac, los médicos Directores de Servicio y Seremis, al dos veces Presidente de la Orden, Dr. Enrique Paris, y a todos quienes a lo largo de Chile, día a día -con aciertos y errores- dan su máximo esfuerzo por el bienestar de nuestros compatriotas".

"Quisiera apelar finalmente a su buen criterio y a su sabiduría, para que vuelva a imperar en usted el espíritu de colaboración, acorde con la importancia del Colegio Médico de Chile y al momento tan delicado por el que atraviesa la salud pública, que ahora más que nunca nos necesita a todas y todos", concluye.

