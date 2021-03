¿Qué pasó?

Por primera vez las hermanas de Juan Pablo Mohr, montañista chileno desaparecido en el K2 y declarado fallecido por Pakistán, entregaron detalles del viaje que cobró la vida del destacado deportista.

Además, confirmaron que próximamente viajarán a Pakistán para continuar con la búsqueda en la segunda cumbre más alta del mundo.

El desafío

El desafío de Juan Pablo era el hito más importante de su carrera: subir los 8 mil 611 metros del K2, en medio del invierno. Antes de partir y como era costumbre se despidió de sus seres queridos con una comida familiar.

"Nos abrazamos harto, nos reímos harto", contó su hermana, Carolina Mohr, afirmando que: "Siempre su preocupación era la mama". Además, manifestó que: "A mi me pasó personalmente con el k2 que tenía miedo".

En diciembre, Juan Pablo ya estaba a los pies de la montaña. Sin embargo, su compañero de expedición, el catalán Sergi Mingote, murió a pocos metros al sufrir una caída.

"Yo nunca le pedí (que no fuera), lo pensamos entre nosotros de que ojalá no lo haga pero siempre sabíamos que la decisión era de él", sostuvo Carmen Mohr, otra de las hermanas de Juan Pablo.

En tanto Carolina sostuvo que: "El mensaje fue 'confiamos en tu decisión'. Si él hubiera estado cansado, si él hubiera estado no preparado no habría hecho algo así. Pero él tenía mucha fuerza, él se sentía fuerte, se sentía psicológicamente muy estable".

Nuevo intento

Juan Pablo decidió en honor a su compañero fallecido intentar nuevamente la cumbre. Formó un nuevo grupo y unos días antes hizo el último llamado a Chile

"Él llamó a la mamá y le dijo que se preparaba para subir. Lo que pasa es que cuando subía no teníamos contacto, sino que lo íbamos siguiendo en su GPS", contó Carolina.

Pese a esto, el 5 de febrero se perdió contacto con el montañista.

"Eso es lo primero que sabemos, se congeló el GPS, y nunca se le congelaba el GPS", recordó. "Y de ahí pasa un día sin saber nada de él y después lo estamos buscando", continuó.

"Algo le pasó a Juan. Yo sabía que algo le había pasado, que había tenido un accidente, pero también como no quería pensar eso dije que se refugió. Lo pilló el mal tiempo y se debe haber refugiado", relató.

Sin embargo, reconoció: "Yo sí mantuve la esperanza todo el rato. Pero esa esperanza infundada, querer creer que había una esperanza".

Lo declaran muerto

La esperanza era que estuvieran refugiados del mal tiempo y que bajaran con el primer día de sol. Ese día de buen clima llegó una semana después, pero Juan Pablo no bajó.

12 días después de comenzar su búsqueda, el gobierno de Pakistán declaró como fallecidos al chileno Juan Pablo Mohr y a sus dos compañeros de expedición sin poder encontrarlos. No está claro qué fue lo que pasó, ni en qué lugar están.

"Él siempre decía que no hay cumbre sin llegar a la casa, entonces si hizo o no hizo cumbre me da lo mismo", expresó Carolina.

Además, afirmó: "Sé que él debe haber luchado por sobrevivir, lo tengo clarísimo. Pero espero que no también, porque me tinca que esa lucha debe haber sido desgarradora, Espero que haya sido que se quedó dormido, feliz de la vida".

En tanto, Carmen señaló que su hermano "está donde quiere estar".

Viajarán a Pakistán

La propia mamá de Juan Pablo viajará en julio de este año hasta Pakistán para ir en búsqueda de su hijo menor

La familia está en espera de que llegue el verano en el K2 para ir a buscar algunas respuestas.

"El saber lo que pasó creo que es super importante, Pero tampoco tenemos la ilusión de que lo puedan traer", indicó Carolina.