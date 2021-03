¿Qué pasó?

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, reveló una conversación que tuvo con el tío abuelo del menor, Jorge Escobar, luego que saliera de la cárcel tras haber sido imputado por el homicidio del niño que fue encontrado muerto luego de permanecer más de una semana desaparecido.

Cabe recordar que el hombre fue detenido y posteriormente formalizado por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, tanto el Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones consideraron que no existían las pruebas suficientes para mantener a Escobar en prisión.

¿Qué dijo la madre?

"Hablé (con él) al segundo día que lo sacaron de la cárcel, no sé dónde está y él quería hablar conmigo para pedirme disculpas por haber dejado a mi hijo solo", dijo Gutiérrez en Canal 13.

En ese sentido, señaló que: "El último día, cuando se lo llevaron a la cárcel, yo lo reté. Le dije: 'No le voy a perdonar nunca que usted haya dejado a mi hijo tanto rato solo, siendo tan pequeñito', y él se fue con ese dolor".

"Él me decía que 'yo siempre lo he cuidado cuando íbamos a buscar las vacas, yo nunca lo soltaba. Cuando a mí se me arrancaron esas vacas, yo lo dejé y no debí haber hecho eso'", agregó.

"Mi corazón me dice que él no es culpable"

Además, manifestó: "A mí me duele igual porque mi tío fue siempre un gran hombre con nosotros, pero por otro lado tengo ese sentimiento de culpabilidad de por qué lo dejé salir a buscar las vacas. Por qué él lo dejó solito".

"Mi corazón me dice que él no es el culpable. Aunque a mí me critiquen, pero si él hubiese sido el culpable yo creo que ya estaría preso", indicó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

