¿Qué pasó?

Luego de los últimos ataques que ha sufrido el monumento del general Manuel Baquedano, emplazado en Plaza Italia, el Consejo de Monumentos Nacionales determinó sacarlo del lugar.

Se informó que la entidad decidió retirar la estatua de Plaza Italia y trasladarla a otro lugar para ser restaurado.

El retiro se produciría durante la madrugada del viernes 12 de marzo.

Ataques al monumento

El pasado lunes 8 de marzo, en el marco de una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, sujetos vestidos con overoles intentaron derribar la estructura utilizando esmeriles, conocidos como "galleteros", y mazos.

Al día siguiente, personal del Consejo de Monumentos Nacionales llegó hasta Plaza Italia para realizar reparaciones a la estatua.

En tanto, el pasado viernes el monumento también fue atacado, cuando en medio de una manifestación le prendieron fuego.

A esto hay que sumarle los múltiples rayados y diferentes intervenciones que ha recibido durante las protestas que se han registrado de manera habitual en el último tiempo en la zona.

¿Qué dijo la oposición?

El senador Guido Girardi (PPD) señaló que: "El monumento al general Baquedano se ha transformado en un hito simbólico. Yo creo que por el bien de Chile en la plaza debiera existir un monumento que uniera a Chile, y no uno que por distintas razones dividen al país".

"El general Baquedano puede ocupar algún otro lugar de la Región Metropolitana y no sería en desmedro de él. Creo que los elementos simbólicos tienen que expresar la mayor unidad posible de todos los chilenos y chilenas. A mí me parece una buena y acertada posición", agregó.

Por su parte, el parlamentario Juan Ignacio Latorre (RD) manifestó que: "Me parece una buena decisión, creo que es algo que se debió haber decidido mucho antes. El mismo Ejército lo solicitó, por ejemplo, que vaya a la Escuela Militar o algún otro recinto militar".

¿Qué dijo el oficialismo?

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que: "Aquí se requiere transparencia, eso es vital. Una cosa es que se quiera restaurar, y yo lo puedo entender, otra cosa distinta es que se quiera retirar, que no lo puedo entender".

"A mi no me parece impresentable que a algunos no les guste, o intenten simbolizar con algo equis, que se tergiverse la historia y simplemente por presión se vayan retirando esos símbolos", sentenció.

En tanto, Francisco Chahuán (RN) indicó que: "La violencia no le puede ganar a la historia, el general baquedano es un héroe nacional que tuvo un desempeño extraordinario durante la guerra del pacifico, que fue aclamado cuando ingresó a Santiago".

"Yo le pido al Gobierno pantalones para defender el patrimonio de Chile. Y tal como ocurrió con el monumento a Prat, monumento de esa envergadura requieren que haya custodia desde las instituciones pertinentes", añadió.