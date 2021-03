¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde del domingo en el sector de Chorrillos de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, dejando dos heridos y un auto sobre el techo de un colegio.

Según información de los equipos de emergencia, el accidente ocurrió luego de que el auto perdiera el control en la bajada de la calle El Boldo, desbarrancándose en la intersección con calle Los Aromos y cayendo sobre el techo del gimnasio del Seminario San Rafael.

Operativo de rescate accidente calle el boldo chorrillos, hay heridos en el. Vehículo que llegó hasta el techo del seminario san rafael @sitiodelsuceso pic.twitter.com/0tqNC9lAbf — Claudio Rojas Bravo (@Clnrojasbravo) March 7, 2021

Vista de accidente en bajada de Chorrillos @sitiodelsuceso @bomberosvina ya en el lugar. pic.twitter.com/nXXgcXmURp — Luis E. Saavedra (@Altairfilms) March 7, 2021

Al llegar, Bomberos inició el trabajo de rescate de uno de los heridos, quien quedó atrapado dentro del auto. Además, según relató el conductor, el accidente se produjo debido al fallo en los frenos del vehículo.

Hasta el lugar también arribaron dos ambulancias y personal de seguridad ciudadana de Viña del Mar.

Lugar de accidentes

No es la primera vez que este tipo de accidentes ocurren en ese lugar. En abril de 2018, un camión repartidor cayó sobre una casa que se encontraba en esa intersección, luego de que el vehículo no pudiera frenar. En esa ocasión, el inmueble terminó destruido, pero no hubo lesionados ni víctimas fatales.

Luego, en agosto de 2020, un camión recolector de basura también terminó incrustado en el terreno y colgando, luego de que rompiera la reja que había en el lugar. Los testigos relataron que el mecanismo de conducción falló en el lugar, lo que causó el accidente.