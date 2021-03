Este jueves, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a los cambios anunciados este miércoles por el Presidente Sebastián Piñera a la reforma de pensiones que se encuentra en el Senado.

Entre las variaciones está un aumento al Pilar Solidario, el cual pasará a cubrir al 80% de la población en lugar del 60% actual; un fortalecimiento al Pilar Contributivo, para el que se aumentará gradualmente la cotización en un 6% adicional; permitir la implementación de un incentivo por año cotizado; y la implementación de mayor competencia y nuevas regulaciones en la industria de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), permitiendo la creación de AFPs sin fines de lucro.

¿Qué dijo Zaldívar?

En conversación con Meganoticias, la ministra sostuvo que "después de muchos años de trabajo en que las personas contribuyan al sistema, lo que uno aspira es que la pensión sea lo más parecida a los ingresos que tuvieron durante su vida activa, entonces esta promesa es que cualquier persona que haya cotizado al menos 30 años, de los cuales 10 años va a ser en este nuevo sistema, se le va a garantizar que en ningún caso su pensión esté por debajo de las 11,1 UF, que es equivalente a los 325 mil pesos, y que es el sueldo mínimo del día de hoy".

Pese a lo anterior, sostuvo que "lamentablemente hoy en día tenemos personas que no logran cumplir con esta meta y entonces, lo que estamos buscando es que efectivamente todas las personas puedan tener este piso garantizado si es que ya cumplieron cotizando al menos 30 años para el sistema".

"Aquí no hay que olvidar que la mayoría de las personas trabaja por más de 40 años. Lo que pasa es que no necesariamente tienen las cotizaciones, porque han trabajado en la informalidad o, por ejemplo, a honorarios, que antiguamente no cotizaban para el sistema o personas que no les han cotizado sus empleadores y este proyecto además entrega una serie de herramientas que para fortalecer esta situación y que no siga ocurriendo", agregó.

Aumento en pensiones

En este sentido, Zaldívar agregó que "todas las pensiones de los hombres que hayan cotizado más de 10 años van a tener un complemento de 2 UF. Estamos hablando de 58 mil pesos, aproximadamente, y en el caso de las mujeres que hayan cotizado más de 8 años van a tener un complemento de cerca de $79 mil, y van a recibir además un complemento adicional por cada año cotizado".

"Esta reforma hay que verla de manera muy integral porque todas las medidas se van interrelacionando y aquí lo importante es que estas medidas comienzan a ser efectivas una vez aprobada la ley, no como se ha dicho, que en 30 años más va a tener efecto, no, aquellas personas que son actualmente pensionadas, no importa si es por renta vitalicia, retiro programado, que hayan cotizado más que este número de años, 8 años para mujeres y 10 los hombres, van a recibir inmediatamente estos aportes", sostuvo.

6% adicional

En paralelo, la secretaria de Estado se refirió a las negociaciones con la oposición respecto al destino del 6% de cotización que plantea la reforma.

"Creo que es importante destacar todo el esfuerzo que se hizo durante un año de negociación y de diálogo en conjunto con la oposición. Nosotros tuvimos un trabajo muy intenso con todos los senadores de la Comisión de Trabajo, en el cual genuinamente buscamos llegar a un acuerdo y efectivamente lo que se buscaba era acercar dos posiciones que son distintas y teníamos que encontrar un punto medio", señaló.

"Por una parte estaba esta posición original que nosotros presentamos en el proyecto en el año 2018, que era que todo este mayor ahorro iba a ir a las cuentas de cada uno de trabajadores, y la pretensión que tenía la oposición de que este mayor ahorro fuera 100% a un fondo colectivo solidario y entonces de esa manera se usaran todos los recursos para hacer solidaridad", agregó.

Incentivos

En esta línea, la secretaria de Estado manifestó que "fuimos avanzando en estas posturas y si ustedes ven la postura del gobierno, pasó de cuatro puntos completos a una cuenta individual en el cual los beneficios para la clase media se financiaban con recursos del Estado a un proyecto en el cual hoy día estamos trabajando, que es de tres puntos para potenciar el esfuerzo individual y de tres puntos para hacer solidaridad entre todos quienes hayan cotizado".

"No nos podemos olvidar que lo que necesitamos es una mayor cantidad de personas contribuyendo al sistema, con una mayor cantidad de recursos, porque solo así vamos a poder pagar mejores pensiones y si entonces todo va a solidaridad, se podría dar la situación que, por ejemplo, los hombres, jóvenes con buen sueldo, que son los que nos debieran de ayudar a financiar la solidaridad completa, generen desincentivos para cotizar en el sistema... Necesitamos generar un mayor incentivo para que todas las personas contribuyan al sistema", concluyó.

Ver cobertura completa