¿Qué pasó?

Aún existe pesar y tristeza en la familia de Tamara, la niña de 5 años que murió baleada por un grupo de delincuentes en medio de una encerrona ocurrida en Huechuraba, durante la noche del pasado domingo.

El padre de la menor exige justicia por el horrendo crimen y entregó detalles del suceso que significó la pérdida de su hija. Sus palabras se dan en un contexto en que aún no hay detenidos por este delito, se desconoce el paradero de los antisociales responsables. El Gobierno ya solicitó utilizar todos los medios disponibles para encontrarlos.

¿Qué dijo el padre?

Raúl Moya, papá de Tamara, declaró que "el disparo no solamente fue intencional, fue a quemarropa. Eso es lo que más rabia me da, asesinaron a una niña tan pequeña completamente a sangre fría".

No solo la familia exige justicia, sino también los vecinos de Huechuraba. Además de solicitar la instalación de una subcomisaría en el sector poniente de la comuna, los residentes denuncian que las medidas de protección a la comunidad no son suficientes y que la justicia no aplica sanciones reales.

"El problema no es que los pillen, el problema es qué pasa después que los pillan. La población percibe que los derechos humanos de los delincuentes están mucho mejor garantizados que el de las víctimas", agrega el hombre.

La familia de Tamara siempre consideró que alguna vez podrían sufrir un portonazo o encerrona, entonces tenían conversado qué hacer en ese tipo de escenario.

"Nosotros lo habíamos hablado un montón de veces. Yo decía 'Camila (la madre de la menor), acuérdate que si te quieren quitar el auto, lo que importa son tú y la bebé. Te tienes que bajar rápido, sacar a la niña y que se lleven todo. Lo único que vale es la vida de ustedes'", comenta.

"Los vamos a encontrar"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que "se ha focalizado en una persona dentro de la PDI los recursos para poder hacer una investigación acuciosa. Yo les quiero decir que más temprano que tarde los vamos a encontrar. Vamos a hacer todo lo posible para que esas personas paguen por lo que hicieron".