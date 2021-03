Para este miércoles estaba fijada la formalización del exdiputado Hugo Gutiérrez en el Juzgado de Garantía de Iquique. Sin embargo, tras no presentarse debido a que no pudo ser ubicado en ninguno de sus domicilios de las regiones de Tarapacá y Valparaíso, la audiencia no se pudo llevar a cabo.

Desde Fiscalía informaron que el fiscal Eduardo Ríos presentará un requerimiento para un juicio simplificado en contra de Gutiérrez, por delitos de amenazas a funcionario Armada y omisión de cooperación pública.

Luego que ex diputado Hugo Gutiérrez no asistiera a

audiencia de formalización, fiscal de Iquique Eduardo Ríos presentará requerimiento para juicio simplificado en su contra, por delitos de amenazas a funcionario Armada y omisión de cooperación publica. pic.twitter.com/bzxoIZ5RhR — Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) March 3, 2021

Los delitos

El exparlamentario iba a ser formalizado por los delitos de amenazas contra funcionarios de la Armada y omisión de cooperación pública, por los hechos ocurridos el pasado 8 de agosto, día en que fue fiscalizado por personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha en Iquique.

El delito de omisión de cooperación pública, dice relación con funcionarios públicos que, siendo requeridos por la autoridad correspondiente, no prestan la debida colaboración en la administración de justicia o en cualquier otro servicio público similar en el ejercicio de su cargo, consignó Soy Iquique.

“Recién me entero que mañana me formalizan”

En tanto, el exdiputado, a través de su cuenta de Twitter, señaló este martes que “recién me entero que mañana me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada. Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”.