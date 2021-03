¿Qué pasó?

El director regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), Miguel Muñoz, descartó por el momento que el incendio forestal que afecta a la comuna de Curacaví presente un peligro de propagación a las viviendas.

Cabe destacar que la situación provocó que en la comuna se decretara Alerta Roja por incendio forestal.

Descartan evacuación

"El incendio aún no está en combate, no está controlado. Hay algunos focos que se ven que están al interior del incendio. En este momento no hay peligro de propagación a las viviendas", detalló Muñoz.

"No hay peligro para las viviendas, no hay peligro para la vida de las personas", recalcó.

Además, afirmó que no es necesario realizar una evacuación y que: "Si llegase a darse se va a informar a través de los medios habituales, que son a través de las autoridades y el Sistema de Alerta de Emergencias".

Respecto a la superficie afectada, afirmó que: "De acuerdo a la información de Conaf, al momento van 450 hectáreas".

Tres detenidos

A raíz del siniestro, personal de Carabineros detuvo a tres personas durante la tarde de este domingo.

El capitán José Miguel López, comisario de la 63° Comisaría de Curacaví, detalló que: "Se pudo dar con la ubicación en que se inició este incendio y se procede a entrevistar a las personas que estaban en el lugar, quienes manifestaron que mientras realizaban un asado habría saltado una chispa hacia un pastizal que se encontraba alrededor de la parcela, que lamentablemente no fueron capaces de amagar".

El uniformado precisó que se trata del dueño de la parcela y otras dos personas adultas.

"Son tres amigos que se encontraban al interior de una parcela, no son de acá de la comuna, estaban pasando aquí el fin de semana", afirmó.