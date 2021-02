Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Tomás Bravo, de tan sólo 3 años, en un sector rural de la ruta que une a Lebu con Arauco, en la región del Biobío, la PDI procedió a la detención de su tío abuelo como presunto autor.

Es el caso de Jorge Eduardo Escobar Escobar, quien fue la última persona en compartir con el menor estando con vida, a quien se le había perdido su rastro el pasado 17 de febrero.

El familiar ahora se convierte principal sospechoso de la muerte del menor, pese a que anteriormente incluso ayudó en las labores de búsqueda y se mostró afectado por la desaparición del niño.

"Caminamos los dos de la manito"

Cuando Tomás estaba desaparecido, el hombre relató que junto al niño fue a buscar unos animales y aseguró que "buscamos los terneros y las vacas acá y recorrimos el campo entre los dos, yo con él de la manito y todo eso. Después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él (Tomasito) parado en el lugar, donde fue conmigo la PDI. En esa parte yo me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré".

Siguiendo con sus dichos agregó: "Pasaron más o menos cinco minutitos y cuando volví ya no lo encontré", ya entre lágrimas agregó "no sé, yo creo que él se vino a la carretera y lo tomó alguien".

Y ante los cuestionamientos de algunos vecinos, no dudaba en afirmar: "Cómo le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros... Lamentable lo que pasó".

Tío fue detenido en el hogar del menor

El fiscal Jorge Ortíz, quien está a cargo del caso de la muerte del menor, confirmó la detención de Jorge Eduardo Escobar, situación que fue aprobada por el Tribunal de Garantía de Arauco.

Según declaró el persecutor, el sujeto pasará a control de detención durante este sábado 27 de febrero, instancia en la cual se pedirá la ampliación de la detención, "en razón que se tienen que esperar los peritajes" por el caso.

Escobar fue detenido en el domicilio en que se encontraba junto a la madre del menor desde el día de la desaparición.

