¿Qué pasó?

El Gobierno anunció este miércoles la extensión del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Bono Covid, a marzo y abril, para seguir apoyando a los hogares más vulnerables en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.

En entrevista con Meganoticias Plus Alerta, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, aclaró algunas dudas en torno al proceso de postulación y a los requisitos para optar a los beneficios.

¿Quiénes pueden postular?

"Son exactamente los mismos requisitos, la misma forma de postulación. Vamos a tener una pequeña variación en los tiempos, porque en el mes de marzo la postulación va a ser entre el 5 y el 15 de marzo, y en el mes de abril la postulación va a ser entre el 8 y el 18 de abril", señaló la autoridad.

"Pero los requisitos para poder postular van a ser exactamente los mismos del mes de enero y de febrero, y va a depender de si la persona vive en una comuna en Fase 1, en cuarentena, y si esta estuvo más de dos semanas en Paso 2, en Paso 3 o 4 al 28 de febrero, en el caso de marzo; y a fines de marzo en el caso de abril", explicó.

Además, indicó que también le corresponde a "las familias de hasta el 60% del Registro Social de Hogares, para el IFE de Transición y para el IFE de cuarentena, con la salvedad de que también van a calificar quienes hayan recibido al menos un integrante del hogar el pago del IFE 6".

¿Qué pasa si la comuna cambia de fase en este tiempo?

"El corte se hace para el mes de marzo al 28 de febrero cinco semanas hacia atrás, y en esas cinco semanas se ve si estuvo al menos 14 días en algunos de los pasos. Si estuvo al menos 14 días en el Paso 1 de cuarentena se recibe un monto de $80 mil por integrante del hogar; si estuvo al menos cuatro semanas ahí entregamos el monto más elevado que es de $100 mil por integrante", detalló.

"Si en vez de cuarentena estuvo en Paso 2 al menos dos semanas son $40 mil por integrante del hogar, y si la gran mayoría del tiempo la comuna estuvo en Paso 3 o 4 ahí entregamos lo que se llama el Bono Covid para las familias más vulnerables, solamente a quienes son parte del Sistema de Seguridad y Oportunidades o tienen en el hogar alguien causante del Subsidio Único Familiar", agregó.

¿Qué pasa si alguien cambió de comuna?

Rubilar aclaró que: "Los cortes que se hacen de las comunas para ver cuál paso es en el que cataloga también tiene corte de dirección y de integrante del hogar del Registro Social de Hogares. Es decir, al 28 de febrero nosotros vamos a hacer el corte de la dirección de la persona, y por tanto de la comuna y del paso que le corresponda".

Debido a lo anterior, llamó "a modificar el Registro Social de Hogares si usted cambió de dirección o modificarlo si es que hoy día tiene más personas dentro de su hogar".

¿Es necesario postular de nuevo o es automático?

"En el caso de los que son parte de las familias más vulnerables este proceso es automático. Fue automático en el mes de febrero y va a ser automático en el mes de marzo y en abril", sostuvo la ministra.

"En el caso de las otras familias va a ser necesario postular en ingresodeemergencia.cl", precisó.

"Si recibió un pago anterior, los antecedentes van a estar todos en línea y va a ser muy fácil la postulación. Sólo si alguien no ha recibido anteriormente algún beneficio de la protección social va a tener que llenar los antecedentes", afirmó.

Dificultades en el acceso a Internet

Sobre las complicaciones que se pueden presentar en el proceso de postulación por la brecha digital, Rubilar informó que: "Nosotros estamos teniendo un canal de comunicación sobre todo para las personas mayores para poder asistirlos y entregar información de cómo poder postular. Ese es el fono mayor, el 800 400 035".

También aseguró que se está realizando "un trabajo mancomunado con las municipalidades, sus equipos sociales para poder traspasar todo lo que es la postulación de las familias más vulnerables de forma automática".

"No estamos avanzando de forma presencial todavía porque no queremos tener aglomeraciones ni riesgos, sobre todo en las personas que no han podido tener su proceso de vacunación", manifestó.

¿Quién recibe el pago?

"El pago es al jefe de hogar y de la forma en que se estipule en la solicitud del beneficio", expuso la autoridad.

"Yo pongo quién es el jefe de hogar, y pongo si lo quiere en un depósito o en una transferencia de cuenta corriente, de cuenta vista o del BancoEstado; o de forma presencial en la Caja de Compensación Los Héroes o en el mismo BancoEstado", explicó.

