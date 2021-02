¿Qué pasó?

Un violento portonazo sufrió una mujer en la comuna de Ñuñoa, durante la noche de este lunes. Mientras llegaba a su domicilio, tres antisociales la interceptaron y la amenazaron con armas de fuego para quitarle su camioneta que había comprado hace pocos días atrás.

Afortunadamente, ella no resultó con lesiones físicas, pero cuando le roban todas sus pertenencias intentaron secuestrarla. Alertado por sus gritos, el esposo de la víctima va en su ayuda y frustra el delito, logrando que los sujetos se dieran a la fuga en el vehículo en que llegaron y en la camioneta sustraída.

¿Qué dijo la víctima?

La mujer afectada, identificada como Ingrid Soderlund, detalló que "abro el portón para ingresar a mi casa y veo que venía un auto contra el tránsito. Pensé que me podían hacer un portonazo, subí rápido a la camioneta, traté de presionar los botones de seguridad pero no alcancé, ya tenía a los tipos encima. Me bajaron de manera violenta y apuntándome en todo momento con un arma".

Sobre el intento de secuestro, indicó que "me querían arrastrar hacia el vehículo. Eso lo encontré súper raro, porque tenían todas mis cosas y pensé que se irían enseguida. Eso me puso más nerviosa".

"Los que se bajaron eran adolescentes, yo creo que tenían 20 años máximo", dijo sobre los antisociales.

Portonazo en ñuñoa, calle Los Alerces. Cuatro sujetos a bordo de un vehículo citroen, intimidaron con armas a una mujer adulta y le robaron su camioneta.

Portonazo en ñuñoa, calle Los Alerces. Cuatro sujetos a bordo de un vehículo citroen, intimidaron con armas a una mujer adulta y le robaron su camioneta.

Además habrían intentado secuestrarla. Afortunadamente la víctima se encuentra bien.

La información de PDI

El subcomisario Alejandro Delgado informó que se investiga si estos asaltantes pertenecen a alguna banda delictual que esté siendo periciada por la policía, lo que hasta el momento no ha sido posible determinar.

También se sospecha que la víctima estuviera siendo perseguida por los delincuentes, quienes esperaron a que llegara a su domicilio para cometer el violento robo.