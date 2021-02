Durante el último tiempo miles de migrantes ingresaron a Chile por pasos no habilitados, principalmente por Colchane, aunque recientemente es la comuna de Ollagüe, región de Antofagasta, la que comienza a concentrar la entrada de extranjeros.

Muchos de ellos incluso atraviesan cerca de 800 kilómetros por el desierto, con el frío de la noche y las altas temperaturas durante el día, como en el caso de un ciudadano venezolano que entregó su testimonio de manera anónima.

Según su relato, contrató junto a su familia a una agencia de viajes para que los trasladaran hasta Chile, sin embargo, una vez en Bolivia, la empresa se desentendió y tuvieron que cruzar por un paso no habilitado cerca de Ollagüe.

"900 dólares cobran por persona. Nos dijeron que nos iban a llevar hasta Santiago, son supuestas agencias de viaje pero realmente están lucrando con la situación que estamos viviendo los venezolanos", dijo.

Asimismo, señaló que "una vez que llegamos a Bolivia, ellos ahí se desentendieron".

"No vale la pena"

Este ciudadano venezolano recordó las dificultades que se encontraron en el trayecto: "Había que saltar varias cosas, una fosa y era muy difícil, yo tenía que cargar a la niña con las bolsas y las cosas. Se me hizo muy difícil. Ahí me quedé con lo más básico y necesario", indicó.

"Me he arriesgado con mi familia a tantas cosas en la calle, al frío, que de verdad yo creo que no vale la pena tanto sacrificio", señaló.

En ese sentido, dijo que "las bajas temperarturas son muy fuertes, la lluvia, el Sol. En el día, el Sol es demasiado inclemente, estamos todos quemados. Y en la noche el frío no se soporta. No tenemos muchas cosas para abrigarnos porque las perdimos cruzando el paso".

"No es simplemente emigrar, ser migrante no es fácil. Somos seres humanos por más que tú estés irregular. Somos seres humanos y creo que todos somos hijos de Dios, entonces creo que a veces hay que tener un trato más humano hacia las personas porque no somos animales", sostuvo.

"Yo recomendaría a las personas que de verdad no vale la pena tanto sacrificio, para qué sacrificar y perder tantas cosas. Yo perdí dinero y tiempo. Me he arriesgado con mi familia a tantas cosas en la calle, al frío", concluyó.

"Vienen mayoritariamente con niños"

Por otra parte, Bernardita Hernández, paramédico de la posta de Ollagüe, aseveró que los migrantes "vienen mayoritariamente con niños. Llegan con deshidratación, caminan más de 15 horas. En la noche acá las temperaturas son súper bajas, entonces a veces llegan hasta con bebés".

"No comen, llegan acá y nosotros mismos tenemos que reunir cosas para poder alimentarlos hasta que los lleguen a buscar", expuso.

Mientras que Diego Latorre, militar subteniente de la Brigada Calama, afirmó que "nunca me había tocado presenciar que cruzaran extranjeros por los pasos que estamos patrullando. Cuando hablamos con Carabineros, nos dijeron 'detectamos 22 personas' y anteriormente habían detenido a 16 personas más".

