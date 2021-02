¿Qué pasó?

En una entrevista con Meganoticias, Vandie Dumaboc Muñoz contó cómo fue el proceso para postular a una de las universidades más prestigiosas del mundo.

La joven de 18 años, oriunda de Temuco, no se preparó para rendir la Prueba de Transición (PDT), sino que su objetivo era otro, y finalmente lo logró: fue seleccionada para estudiar neurociencia computacional en Harvard, Estados Unidos.

¿Qué dijo?

"Hay que atreverse y buscar la información, porque hay un montón de recursos gratis porque yo no tenía ninguna empresa asesorandome ni nada. A puro YouTube buscaba videos y veía cómo era el sistema, y con eso me defendí súper bien", contó Vandie sobre su experiencia.

"En el tema de los idiomas yo uso Duolingo, porque estoy practicando noruego y también con el inglés lo hice hace varios años. Hay un montón de herramientas gratis que uno puede sacarle provecho y no tienes porque buscar el mejor profesor particular, aunque igual tuve ayuda de una profe del colegio", afirmó la joven.

En ese sentido, manifestó que: "En general, si se quiere y se pone harto esfuerzo, se puede. Además en Estados Unidos valoran un montón si tuviste un trabajo. Yo trabajé entre segundo y tercero medio y también lo puse en mi postulación, porque te ayuda a entender el contexto familiar. Toman mucho más que una prueba o tu rendimiento académico, quieren ver la imagen entera de tu persona".

"Siempre quise estudiar en Estados Unidos"

La estudiante indicó que: "Mi meta inicial no era ir a Harvard, sino estudiar en Estados Unidos. Lo de Harvard salió mucho más adelante y ni siquiera estaba dentro de mis primeras prioridades cuando empecé a postular. Pero después la empecé a mirar más, me gustó, postulé y quedé."

"Como me ofrecieron un buen plan de ayuda financiera, buena beca, entonces no había por donde mirarlo y me matriculé", señaló.

"Yo siempre quise estudiar en Estados Unidos, desde súper chica, como a los cuatro años le decía a mi papá que quería estudiar afuera, era mi sueño de siempre. En tercero medio vino una amiga mía de Michigan de intercambio, ella es mi mejor amiga, y me dijo 'tienes que postular', porque yo ya estaba dudando porque era muy arriesgado no prepararse para la PDT", relató la joven.