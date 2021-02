¿Qué pasó?

Este martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó desde Colchane que más de 100 extranjeros que entraron al país por pasos ilegales serán expulsados. En su visita a la región de Tarapacá, el secretario de Estado aseguró además que estas personas serán trasladadas en un vuelo de la FACh.

Vuelo sale desde Iquique

"Mañana sale un vuelo desde Iquique con más de 100 personas que en su mayoría van a ser expulsadas por haber ingresado de manera ilegal, por pasos no habilitados y están de manera irregular en el país", explicó Delgado.

Además, envió un mensaje a quienes quieran cruzar hacia Chile a través de pasos ilegales.

"Decirle a esas personas que piensan venir a Chile y que quieran pasar por un paso irregular o quieran entrar de manera clandestina. Esas personas no van a ser regularizadas, esas personas no van a tener un carné de identidad, no van a tener un documento nacional".

Asimismo, indicó que "estamos definiendo la posibilidad de tener residencias sanitarias transitorias que van a estar a las afueras de los centros urbanos en donde las personas, que pese a todo lo que estamos mencionando logren ingresar a Chile, tengan que hacer sus cuarentenas y de ahí se van ejecutar los procesos de expulsión correspondientes".

Crisis migratoria

Cabe señalar, que Una verdadera crisis migratoria se vive en el norte del país tras la masiva llegada de extranjeros a través de pasos no habilitados, principalmente en Colchane.

Según la última información, durante este año han ingresado cerca de 4 mil extranjeros, lo que obligó a reforzar la frontera con personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a lo informado por la Gobernación del Tamarugal, anunció que 40 migrantes llegaron a Iquique este lunes provenientes de la comuna de Colchane. Además, se indicó que se trasladaron 1.909 personas durante la última jornada hacia residencias sanitarias.

Asimismo, informaron que aún quedan 400 personas del total de 2 mil que llegaron la semana pasada.

Ver cobertura completa