Melissa Chávez era una niña de 12 años que murió en circunstancias que se investigan. En primera instancia, se creyó que fue producto de asfixia por un incendio, sin embargo, la investigación dio un vuelco y la Fiscalía determinó la responsabilidad de la madre de la menor, Mirta Ardiles, por sospechar que se trató de encubrir un homicidio, por lo que logró que la justicia la dejara en prisión preventiva.

Tras los acontecimientos, han sido varias personas cercanas a Melissa -entre familiares, amigos y vecinos- que han manifestado su tristeza y dolor tras la muerte de la pequeña.

Una de ellas es Danisa Araya, tía de la menor fallecida y hermana de la principal sospechosa, quien manifestó: “Aquí se destruyó no solamente la vida de una niña sino que la vida completa de toda nuestra familia. Es difícil, yo no quería hablar y lo estoy haciendo porque es nuestra verdad, nosotros no tenemos nada que esconder”.

En ese sentido, señaló que no quiere emitir declaraciones previas sin que la justicia determine la culpabilidad de la imputada: “Yo quiero creer, porque de otra manera cómo, yo no podría entender por qué ella nos tiene en esta situación. Sería tan sencillo como decir 'sí lo hice, no sé por qué pero lo hice', yo no la voy a enjuiciar, la justicia se encargará de eso”.

Otra persona que también se vio muy afectada, es la vecina de Melissa, Andrea Castillo: “Ha sido súper duro, todos estos días es volver a revivir también el caso de la pequeña Ámbar. (Por Melissa) Hemos estado súper afectados como familia , junto a mis hijas le hemos estado haciendo homenaje hasta que se haga justicia”.

"Falló el sistema"

Blanca Díaz, del Movimiento Defensora de la Infancia además de lamentar la pérdida de la pequeña, señaló cómo falló el sistema en este caso: “Creo que también hay otras personas involucradas que el Poder Judicial tiene que llegar a ellos. Se repiten los patrones: un niño vulnerado, abusado, un ser totalmente solitario, con déficit atencional, etc. Son sensibilidades que todos percibimos o al menos los que trabajamos en la infancia”.

Por último, la abogada querellante del padre indicó que quedó conforme con la mantención de prisión preventiva de Mirta Ardiles por “ser un peligro para la sociedad”.

