La tarde del miércoles 3 de febrero fue hallado muerto en su oficina el arquitecto de 57 años de Villa Alemana, Alexandro Visconti, y, hasta el momento, el único detenido es su exyerno de 21 años, quien fue formalizado por el delito de homicidio.

Según se informó, el cuerpo de la víctima presentaba 46 puñaladas, las que habrían sido propinadas por el imputado debido a que aparentemente tenía problemas para ver al hijo en común que tiene con la hija de Visconti.

Denunciado por la madre

Según informó Carabineros, fue la madre del acusado quien lo denunció: “Se presentó en la guardia de la Sexta Comisaría de Villa Alemana la madre del detenido, quien señaló que su hijo de 21 años había dado muerte al padre de su expareja. Carabineros acudió rápidamente, quien verificó los hechos realizando diligencias y logrando detener al homicida".

El mayor Claudio Mendiboure informó que el detenido se encontraba en los alrededores del lugar del crimen con su vestimenta ensangrentada y que no opuso resistencia al momento de la detención, consignó Emol.

"El detenido no tiene antecedentes, posee domicilio en Villa Alemana y no opuso resistencia a la detención. Sobre las motivaciones del hecho, su madre habló de que el joven no podía ver al hijo que tenía en común con la hija de la víctima", aseveró Mendiboure.

En tanto, el fiscal Sergio Morales, indicó que el imputado dio muerte a al padre de su exconviviente “mediante el acometimiento de un cuchillo con el que le propinó 46 heridas cortopunzantes en diferentes partes del cuerpo siendo formalizado por el delito de homicidio calificado por ensañamiento".

En la audiencia se decretó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación de cuatro meses.

El fiscal Hugo Arismendi, dijo que "se maneja que el motivo de la agresión y asesinato de la víctima se debería a que M.M.M. de 21 años habría tenido problemas anteriores debido al régimen de visitas de parte del imputado hacia un hijo en común que tiene con la hija de la víctima; esto unido presuntamente a problemas psiquiátricos".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

