Este miércoles declaró Carlos Alarcón, el exsargento del GOPE de Carabineros que está acusado por el delito de homicidio contra el comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El otrora uniformado entregó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol y reveló información que fue considerada clave por el Ministerio Público para su investigación, pues acusó que recibió la orden de entregar una versión falsa sobre los hechos cuando fue citado a prestar declaración.

¿Qué dijo el acusado?

En su declaración, Alarcón cuenta que después del operativo llegaron hasta la comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque. Según cuenta, él quería asumir su responsabilidad por la muerte de Catrillanca.

Sin embargo, el abogado Cristián Inostroza recomendó que mintiera en su versión de los hechos: "Nos dice 'van a prestar declaración a Fiscalía y tienen que decir que ustedes fueron atacados desde los lados del camino, que hubo fuego cruzado'".

"Nosotros nunca recibimos un disparo en contra nuestra, nunca hubo fuego cruzado como se ha dicho. El tractor nunca se cruzó por la línea de fuego, porque el que inició el fuego fui yo", aseguró.

Archivo .- Agencia Uno

"Vo' soy el más débil"

Asimismo, el otrora sargento del GOPE se refirió al mayor Manuel Valdivieso, quien habría ordenado la destrucción de las cámaras que portaban los uniformados presentes en el operativo. De hecho, Inostroza también habría instruido decir que nadie traía cámaras.

"Yo una vez más le dije a mi mayor 'esto no está bien, esto va a salir mal, será peor'. Ahí, se me cayó del cielo mi mayor Valdivieso y excompañero de curso GOPE, quien me dice 'oye hue..., vo' soy el más débil'", consignó Alarcón.

Tras escuchar este insulto, el único acusado del asesinato del joven mapuche guardó silencio: "Somos una institución policial con carácter militar, por eso cuando se nos imparte una orden hay que acatarla (...) La situación en la que me encontraba, lo único que hice fue callarme y tomarme la cabeza", dijo en el tribunal.

La declaración del resto de la patrulla

El Ministerio Público pide una pena de 15 años de presidio por el homicidio de Catrillanca y, además, por el homicidio frustado del menor de edad que acompañaba a la víctima fatal.

En las próximas jornadas se podría conocer el testimonio del resto de los integrantes de la patrulla que participó del operativo, si es que no deciden acogerse a su derecho de guardar silencio.

Ver cobertura completa