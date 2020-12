En horas de este miércoles, parlamentarios de Chile Vamos se reunieron con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la titular de Trabajo, María José Zaldívar, con el objetivo de acercar posiciones respecto a elementos claves del proyecto de segundo retiro de fondos previsionales presentado por el Ejecutivo.

Según el cronograma establecido, la iniciativa debería ser despachada este miércoles por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara, que acordó aplazar la votación total del proyecto desde este martes a la jornada de este miércoles, precisamente para que se logre un acuerdo en torno al cobro de impuestos que contempla la iniciativa, como también el reintegro obligatorio que plantean desde La Moneda.

Según señalaron los parlamentarios presentes, quienes también integran la mentada comisión, no se ha logrado cerrar un acuerdo con el Gobierno, por lo que las conversaciones se mantendrán durante la jornada.

¿Qué dijeron los parlamentarios?

El diputado Francisco Eguiguren (RN), sostuvo que "todavía no se llega a un acuerdo, pero hemos avanzado mucho y hay muy buena disposición de todos lados para poder lograr los objetivos".

Pese a lo anterior, el parlamentario añadió que "lo que me deja optimista es que se ha avanzado en lo que nosotros queríamos que era que el tema tributario avanzáramos un tramo más".

"Vamos a conversar otra vez"

Por su parte, el también RN Frank Sauerbaum señaló que "tenemos algunos puntos de encuentro y tenemos otros donde no hemos podido llegar, vamos a conversar otra vez durante el día. El Gobierno también está dispuesto a escuchar a la oposición respecto de sus proposiciones".

En paralelo, añadió que "no solo estamos discutiendo el tema tributario, sino que también el tema del reintegro (...) desde mi punto de vista el reintegro tiene que ser voluntario y lo mayoría de nosotros piensa eso, el Gobierno piensa que tiene que ser obligatorio y eso se transforma finalmente en un autopréstamo que nosotros no estamos dispuesto a apoyar".

"No tenemos iniciativa parlamentaria"

Respecto a las conversaciones que se desarrollan en torno al ítem impuestos, Sauerbaum reiteró que solo el Ejecutivo puede pronunciarse.

"Este proyecto no hace alusión al tema impositivo, por lo tanto tiene que ser una indicación que presente el Gobierno, nosotros no tenemos iniciativa parlamentaria, por lo tanto, cualquier cosa que nos ofrezca el Gobierno nosotros la vamos a aceptar, porque no estamos en condiciones de poder imponer. Obviamente hemos puesto como condición que $1.530.000 es el tope que nosotros queremos aceptar", sostuvo.

El diptuado Eduardo Durán (RN), en tanto, sostuvo que si bien valora el proyecto del Ejecutivo "no puedo entender que a estas alturas todavía estemos hablando y dilatando la conversación respecto del reintegro, este reintegro tiene que ser voluntario, no se le puede obligar a la gente a reintegrar esos fondos a su cuenta de capitalización".

"Posición rígida"

"Estamos también avanzando en el tema del impuesto, el Ejecutivo tiene una posición de alguna forma rígida y algunos diputados estamos tratando de flexibilizarla para que esto llegue a la gran mayoría de los chilenos, las conversaciones van a seguir adelante, esperamos llegar acuerdo durante el día", añadió Durán.

Finalmente, desde la UDI, el diputado Patricio Melero manifestó que "nuestro propósito es que ojalá esto permita que la mayor cantidad de chilenos pueda liberar estos recursos, pagando la menor cantidad de impuesto posible".

"Creo que hay un consenso bastante grande en términos de que hay que avanzar un poco más de la propuesta original, creo que el proyecto del Gobierno está bien enfocado y lo que estamos pidiendo es un esfuerzo final para que un porcentaje superior al 90% no pague impuestos", puntualizó.

Ver cobertura completa

Todo sobre Bono Covid Navidad