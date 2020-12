Mientras en el Congreso se desarrolla un amplio debate sobre un segundo retiro de fondos de AFP, a través de un proyecto presentado por el Gobierno, el diputado Pepe Auth (Independiente) expresó su total rechazo a la iniciativa que busca paliar la crisis económica a causa de la pandemia de coronavirus.

El parlamentario, quien ya votó en contra en su primer momento a la medida y ahora mantiene su postura, explicó razones, que apuntan al futuro incierto que según él tendrán las pensiones y también el considerar que este tipo de iniciativas son "populistas".

"Votaré en contra por popular que sea el retiro"

Sobre su postura de rechazar el retiro del 10% de los fondos previsionales, Auth sostuvo en Meganoticias Alerta que "voy a votar en contra del segundo retiro, como voté en contra del primero, por popular que sea, porque siempre la gente preferirá dinero constante y sonante para las necesidades del presente en lugar que ahorrar para el futuro".

Además, sostuvo que "cuando uno rompe el principio una vez, lo va a romper una segunda y una tercera vez. Es lo que a mí me llevó a rechazar el primer retiro, no por el retiro en sí, sino porque yo sabía que abriría la puerta a un segundo y eventualmente a un tercero y por qué no un cuarto, y, mientras más retiramos, más nos alejamos de entregar pensiones dignas".

"Si aumentas tus ingresos vía el retiro, pagarás impuestos"

Consultado sobre el proyecto del Gobierno que apunta al pago de impuestos a los afiliados que opten al retiro, Auth apuntó que "para el Gobierno es considerado como ingreso, porque es un ingreso. Es un dinero que no paga impuesto. Así hay quienes plantean excluir ese impuesto a un segundo tramo, que va hasta en un 1.5 millones, y sobre eso hay cierto acuerdo".

Siguiendo con esta postura del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el parlamentario justificó el gravamen que se pretende aplicar al beneficio.

"La progresividad del impuesto a la renta resuelve el problema. Porque si tú bajaste tu sueldo por la situación excepcional, no vas a pagar impuestos, pero si mantuviste tus ingresos y los quieres aumentar por la vía del retiro, vas a pagar impuestos", explicó.

"Están buscando popularidad"

Por otro lado, Pepe Auth admitió que quienes promueven el retiro de fondos de AFP "están buscando popularidad" y esto puede traer consecuencias.

"Están sintonizando (los propulsores de la medida) con una demanda muy sentida. Obviamente va a ser popular, pero uno, en el lugar en que está, debe pensar en la siguiente movida, que es el futuro medio y lejano. Porque nosotros no vamos a estar cuando la gente empiece a reclamar que las pensiones son bajas. ¿A quién le van cobrar? Porque esos políticos que aprueban esto, ya no van a estar en el Parlamento".

