La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldíva, expresó su postura respecto al proyecto de ley que establece el retiro forzoso de fondos de pensión, vía subrogación, para los deudores de pensiones alimenticias, en el marco de la discusión del proyecto del 10% presentado por el Gobierno.

Fue durante la última sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara cuando la secretaria de Estado se mostró en contra de la fórmula, luego de ser consultada por el proyecto que va en esa dirección y que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, luego de ser aprobado por los diputados.

¿Qué dijo Zaldívar?

"Esto hay que analizarlo desde la totalidad de los ángulos. No puede ser que los niños en nuestro país estén solamente recibiendo los recursos que les corresponden en virtud de las pensiones de alimentos cuando haya un retiro extraordinario", señaló la titular de la cartera.

En esta línea, Zaldívar agregó que "además, no puede ser que esos padres o madres que no han financiado las pensiones de alimentos de sus hijos, vean disminuidos sus fondos para una futura pensión, porque en definitiva, lo que va a ocurrir es que esos padres no se van a hacer cargo de esas pensiones de alimentos, sino que a futuro va a ser la sociedad completa la que lo va a tener que financiar a través de pensiones, a través del pilar solidario".

Tras esto, la ministra manifestó que "establecer que el mecanismo a través del cual yo voy a pagar los alimentos de los niños en Chile va a ser a través de la recuperación de los recursos que a futuro deben servir para financiar las pensiones de esos padres, va a implicar que todo el resto de la sociedad va a financiar esas pensiones de alimentos porque esos padres van a ser a futuro beneficiarios del pilar solidario".

Asegurar el pago mes a mes

"Y por lo tanto, creo que aquí lo que corresponde es buscar mecanismos para poder asegurar el pago de esos alimentos mes a mes, que es lo que corresponde. Los niños comen todos los meses, no solamente cuando hay retiro extraordinario y que se haga de tal manera en la que sean esos padres quienes asuman esa responsabilidad y no el resto de la sociedad en su conjunto", complementó.

En paralelo, Zaldívar sostuvo que "hay padres de todos los sectores socioeconómicos que son sumamente responsables con el pago de sus pensiones de alimentos y tenemos padres de todo los sectores socioeconómicos que no lo son".

Violencia en contra de los hijos

En consecuencia, puntualizó que "aquí lo que corresponde es que nosotros, así como hoy en día estamos absolutamente claros en que es condenable la violencia contra las mujeres, tenemos que estar absolutamente claros con que es absolutamente impresentable la violencia contra los hijos del no pago de la manutención de ellos".

La mentada Comisión continuará este martes el trámite del proyecto de retiro del Gobierno, procediendo a su votación en general y en particular, con el objeto de enviarlo a la Comisión de Hacienda, para posteriormente ser visto en Sala este día jueves.

