¿Qué pasó?

En una entrevista con Meganoticias, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, habló de los desafíos en su gestión, la función de la policía durante el estallido social y la valoración de la ciudadanía a la institución.

El uniformado, que el pasado 19 de noviembre fue nombrado en su cargo, sostuvo que las personas aún confían en Carabineros.

¿Qué dijo?

Al ser consultado si la confianza en la institución se ha visto afectada en el último tiempo, respondió: "Yo creo que sí. Hay un porcentaje de la población que se ha visto afectada, que es la que se manifiesta a través de las encuestas, etcétera".

"Pero cuando yo voy a regiones, a los pueblos, a las comunas, lo único que me piden son más Carabineros, me piden que no levantemos el cuartel, que mandemos más medios. La gente aún confía en sus Carabineros", afirmó.

Aún así, indicó que la confianza se recupera "con trabajo y más trabajo. Los Carabineros somos de todos los chilenos, no nos debemos a ningún color político, a ningún partido, a ningún color de una bandera".

"Se ha sido tremendamente injusto"

Sobre si se ha sido injusto con la institución, manifestó "siento que sí, se ha sido tremendamente injusto porque se nos está cuestionando por una de las tantas funciones que cumple Carabineros. Nosotros cumplimos funciones en fronteras, en familia, en seguridad pública, etcétera".

"(El orden público) Fue el que nos expuso más, pero no es el más importante. La seguridad de los chilenos está dada hoy día por los delitos comunes que se generan", agregó.

Estallido social

Respecto al estallido social, indicó que "estuvimos absolutamente sobredemandados. Más de 100 días intensos con hechos de violencias, con graves alteraciones al orden público, con destrucción de mobiliario, que obviamente nos sobredemandó en términos de nuestras capacidades y recursos". Además, reconoció que en "algunos casos", también estuvieron sobrepasados.

"Fue muy complejo, nos llevó a situaciones límites y con los recursos que teníamos en ese momento para atender esa demanda", recalcó.

"Bajo épocas normales nosotros teníamos una dotación de 1.500 Carabineros desempeñando función de orden público, y a contar del 18 de octubre tuvimos casi dos tercios de nuestras dotación, casi 30 mil carabineros cumpliendo función del orden público que no tenía la preparación suficiente para lo que estaba ocurriendo", añadió.

Resguardo a la democracia

En esa misma línea, afirmó que "entendíamos que no había ninguna otra institución que pudiera reemplazar lo que nosotros hacíamos en ese minuto, y teníamos que hacer valer el Estado de Derecho, mantener la democracia de este país".

"Los Carabineros estuvimos permanentemente resguardando a que no se pasara a llevar la democracia de Chile", destacó.

"Las consecuencias de una insurrección por parte de la sociedad es ver lo que ha ocurrido en otros países. Nosotros tuvimos la capacidad que nuestros Carabineros estaban motivados y permanentemente liderados", agregó.

Disparos en el Sename

El General Director conversó sobre la visita que le realizó al sargento John Mograve Villegas, procesado por disparar en un recinto del Sename en Talcahuano, dejando heridos a dos menores de edad.

"Lo fui a ver porque todos los Carabineros requieren de la protección institucional. Aquellos que en el cumpliemiento de su deber no se han apartado de la doctrina y de la norma, obviamente hay que apoyarlos".

Sobre si el funcionario se ajustó a la norma, dijo que "ese es un tema que lo tienen que resolver los tribunales, porque ese sargento fue a requerimiento de una persona que pedía auxilio de los Carabineros para poder avanzar porque había una persona descompensada en el centro".

La Araucanía

En cuanto a la situación de La Araucanía, sostuvo que "hemos reforzado las medidas de protección de nuestros Carabineros y eso se basa en usar nuevas tácticas operativas, entendiendo la dinámica".

Al ser consultado si se necesita presencia militar en la zona, sentenció que "esos son temas de seguridad pública y tiene que hacerlo la policías en conjunto con el Ministerio Público".

Mario Rozas

Este lunes, el exgeneral director Mario Rozas declaró como imputado por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social. Al respecto, Yáñez expresó que "es injusto cuando se cuestiona a quienes trabajamos y a quienes estuvimos ahí".

"Mi general fue un hombre 100% comprometido con el grave momento histórico que le tocó comandar como Director de la institución y, obviamente, hoy día él va a tener que enfrentar eso, y seguramente voy a tener que ir yo y muchos más", aseveró.

Identificación en el uniforme

En cuanto a una investigación de la Contraloría, por funcionarios que no llevaban su identificación en el uniforme, aclaró: "ese es un equipamiento que no venía adaptado. Nosotros dispusimos que inmediatamente se hagan las correcciones para poder colocar la identificación".

"No solamente están identificados con el nombre los carabineros, sino que los cascos también tienen individualizadas a las personas que están debajo del uniforme", precisó, señalado que "nosotros vamos a poner sobre la mesa la idea de ya no utilizar más el nombre, sino utilizar un sistema alfa numérico, como en otras partes del mundo, porque la cantidad de funas que han sufrido nuestros carabineros y sus familias se ha dado por tener los nombres puestos".

"Apolítico y no deliberante"

Finalmente, por el audio filtrado donde el diputado Javier Macaya (UDI) lo califica de "zurdo", aseguró que "soy colchaguino, soy un carabinero de toda la vida, soy apolítico y no soy deliberante. Y yo me debo a un país, no me debo a un color político, no me debo a un Gobierno de turno, no me debo a una bandera".