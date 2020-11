El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 16 de diciembre una audiencia de procedimiento abreviado para Hernán Calderón Argandoña, quien se encuentra formalizado por "parricidio frustrado" de su padre, además de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, daños y tenencia ilegal de armas.

Con esto, el hijo de Hernán Calderón Salinas y Raquel Argandoña podría optar a un acuerdo con la Fiscalía y, de esta forma, evitar la realización de un juicio, según consigna Emol.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

El procedimiento abreviado consiste en que el imputado renuncie, libre e informadamente a su derecho a tener un juicio oral, aceptando los hechos contenidos en la acusación del Ministerio Público, al igual que los antecedentes en que se funda la investigación.

En paralelo, según información de la Fiscalía de Chile, el persecutor no podrá solicitar una pena no superior a cinco años, o no superior a diez años, dependiendo del delito de que se trate.

El Juez de Garantía, si considera procedente el juicio abreviado, no puede aplicar una pena superior a la solicitada por el Fiscal o el querellante, en su caso, señala el portal del Ministerio Público.

Los Hechos

Calderón fue detenido en agosto pasado luego de atacar a su padre con un elemento cortante, hechos que tuvieron lugar en el departamento de la víctima en Las Condes.

Tras mantenerse prófugo y luego internarse en una clínica psiquiátrica, Calderón Argandoña estuvo en prisión preventiva en el Penal Santiago 1, para luego ser derivado nuevamente al recinto asistencial especializado.

Cabe destacar que, en paralelo, su padre solicitó cambiar el delito de "parricidio frustrado" a lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

