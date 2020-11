Hoy miércoles, la Sala del Senado comenzará la discusión del proyecto de ley que permite el segundo retiro de fondos previsionales vía reforma constitucional, el cual fue impulsado por diputados de oposición.

Según dio a conocer la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, la iniciativa comenzará a revisarse desde alrededor de las 16:00 horas, hasta las 20:00, pues primero se verá el proyecto de ley que establece el Presupuesto de la Nación, el cual debe ser despachado durante esta jornada. De hecho, si no se vota en la sesión del día, se continuará su revisión desde las 21:00 horas.

¿Ambos proyectos en un día?

En caso de que no se alcance a votar la iniciativa de retiro de fondos durante este miércoles, se continuaría su revisión este jueves, el mismo día en que está puesto en tabla el proyecto del 10% presentado por el Gobierno.

Es decir, es posible que ambas iniciativas sean tratadas y votadas durante el mismo día en la Cámara Alta. Los siguientes, son los distintos escenarios que se abren para los dos proyectos, según lo que suceda en la Sala del Senado.

Retiro del 10% de la oposición

El proyecto de retiro del 10% presentado por diputados opositores se encuentra en segundo trámite constitucional y, según definan los legisladores, se podrían configurar tres situaciones:

Comisión Mixta

El proyecto se iría a una Comisión Mixta de ambas cámaras si es que es rechazado en su totalidad, es decir, que no alcance los votos necesarios para ser aprobado.

Regreso a la Cámara de Diputados

En caso de que se apruebe el proyecto y, junto con ello, al menos uno de los cambios aprobados en la Comisión de Constitución del Senado, la iniciativa regresaría a la Cámara de Diputados, la cual tendrá que ratificar dichas modificaciones mediante una nueva votación.

Despacho

Si se rechazaran los cambios introducidos en la mentada comisión y se aprobara el proyecto en los mismos términos que lo envió la Cámara de Diputados, la iniciativa sería despachada del Congreso.

No obstante lo anterior, dado que el Gobierno ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el texto no podría ser promulgado como Ley de la República hasta no zanjarse dicho proceso.

Votos necesarios

Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto requiere el voto favorable de 26 senadores (tres quintos), aunque sus impulsores buscan lograr 29 preferencias, con el objetivo de asegurar los dos tercios y, con esto, darle mayor respaldo al proyecto ante el Tribunal Constitucional.

La oposición, en total, cuenta con 24 senadores, en el caso de que Alejandro Navarro participe de la votación, tras ser dado de alta este lunes.

De ahí que se tornen relevantes los votos de los cinco senadores de oposición que habían asegurado su voto a favor. Dos de ellos, al ver los cambios que tuvo el proyecto del Gobierno, optarían por abstenerse.

Retiro del 10% del Gobierno

En el caso del proyecto de retiro presentado por el Ejecutivo, que se encuentra en primer trámite, son dos los escenarios que podrían configurarse:

Paso a segundo trámite

En caso de que el proyecto presentado por el Gobierno obtenga los votos favorables necesarios, será despachado del Senado, pasando a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. De ser aprobado en dicha instancia, quedaría en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.

Rechazo y posible insistencia

De no conseguir los votos necesarios en el Senado, el proyecto sería rechazado en su totalidad en su primer trámite y, según la regla general, no podría presentarse de nuevo dentro de un año.

No obstante lo anterior, por tratarse de una iniciativa emanada del Presidente de la República, este puede solicitar que la otra Cámara, en este caso la de Diputados, vote el texto, requiriendo para su aprobación un quórum de dos tercios de sus miembros presentes.

De conseguir dicho quórum, la iniciativa regresaría al Cámara de Origen -el Senado, en este caso- en donde solo podría volver a ser desechado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Votos necesarios

En el caso de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, es un proyecto de ley simple, por lo que para su aprobación requiere el voto de la mitad más uno de los senadores que participen en la sesión.

El oficialismo cuenta con 19 votos en sus filas. Suponiendo que todos los parlamentarios participen de la votación mañana, el Gobierno necesitaría que tres parlamentarios de oposición apoyen su propuesta para que esta sea despachada del Congreso, algo completamente posible considerando las votaciones de los senadores en las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo.

Todo sobre el retiro de fondos de AFP

Ver cobertura completa