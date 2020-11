¿Qué pasó?

El senador Manuel José Ossandón (RN) exhibió su molestia y tildó como un "nuevo error político" el anuncio del ministro de Hacienda, Ignacio Briones sobre la entrega de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado para los grupos socioeconómicos bajos que residan en comunas en cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus.

"Las personas en crisis sanitarias no tienen comunas"

El parlamentario aseveró enfático sobre la medida que "las personas en crisis sanitarias no tienen comunas", agregando que la ayuda se debe extender a todas las zonas, sin importar la condición en que se encuentren debido al Covid-19.

Sobre la iniciativa del personero de Gobierno, Ossandón (RN) apuntó en conversación con Mega Plus Alerta que "yo no sé porque el ministro (Ignacio) Briones siempre tira el anzuelo chiquitito y después alarga el hilo".

"Las personas en crisis sanitarias no tienen comunas ¡Por favor! En el Gran Santiago, la mayoría de las personas no trabaja, ni desarrolla sus actividades económicas en su comuna. Qué tiene que ver que estén en cuarentena o no", agregó el senador.

Siguiendo con su análisis expresó que "esto no es comunal, esto es nacional. Esto es una economía integrada de todas las comunas, por lo tanto me parece un tremendo error del ministro. Va a empezar la discusión, le van a sacar la mugre y le van a demostrar que está equivocado".

"Nos conviene sacar el proyecto del Gobierno"

Consultado por la votación a la reforma constitucional al retiro del 10% que se realizará en el Senado, Ossandón dijo que "voy a evaluar esto, porque a mí me parece una tontera en este minuto que si los proyectos son idénticos, ir a una reforma constitucional que se puede caer en el camino con el Tribunal Constitucional".

Sobre la posibilidad de abstenerse como los expresaron senadores de la UDI, el parlamentario señaló: "Estoy evaluando eso, pero tenemos la suerte que el Gobierno nos escuchó. Ahora la Comisión de Hacienda y Trabajo lo arregló muy bien (el proyecto del Ejecutivo)".

Sin embargo, recalcó que "si hay dos proyectos iguales y uno es por ley simple y el otro es por reforma constitucional, que además va al Tribunal Constitucional, no se pierda en un minuto que lo que nos conviene es sacar al proyecto del Gobierno, que es igual. Es más rápido y seguro".

